La BoE veut introduire les Stablecoins dans le mandat réglementaire de la Banque, exhorte les institutions à adopter une « approche prudente » pour l’adoption de la cryptographie

AnTy14 décembre 2021

La crypto a « tous les ingrédients de quelque chose qui pourrait devenir » un risque pour la stabilité financière, a déclaré le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey.

La Banque d’Angleterre (BoE) met à nouveau en garde contre la croissance rapide des actifs cryptographiques et a déclaré qu’elle pourrait présenter plusieurs risques pour la stabilité financière du système financier britannique, ajoutant que les risques directs sont toujours « limités ».

« Ce n’est probablement pas un risque pour la stabilité financière aujourd’hui, mais il a tous les ingrédients pour quelque chose qui pourrait le devenir », a déclaré le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, à l’issue d’une réunion du Comité de politique financière (FPC) de la BoE.

Le comité de politique financière de la banque centrale a publié lundi un rapport indiquant que la cryptographie est de plus en plus interconnectée avec le système financier au sens large ; à ce titre, de meilleurs cadres réglementaires et d’application de la loi sont nécessaires pour gérer les risques.

Dans son rapport de décembre sur la stabilité financière, le Comité a demandé aux institutions financières d’adopter une «approche prudente et prudente» pour l’adoption de la cryptographie jusqu’à ce qu’un régime réglementaire soit en place.

Actuellement, aucune grande banque britannique n’a signalé d’exposition directe à la cryptographie, mais certaines commencent à proposer des services de négociation et de douane de dérivés cryptographiques, note le rapport.

Il a mentionné que la capitalisation boursière des actifs cryptographiques avait décuplé depuis le début de 2020 pour représenter désormais environ 1% des actifs financiers mondiaux.

Mais la BoE a déclaré que 95% du marché de la cryptographie est composé de crypto « non sauvegardée » sans actifs sous-jacents.

« Ces actifs cryptographiques n’ont aucune valeur intrinsèque, sont vulnérables à des corrections de prix majeures et les investisseurs peuvent donc perdre tout leur investissement », a-t-il déclaré.

Bien que les cryptos ne représentent qu’une petite fraction des portefeuilles des investisseurs institutionnels, ils ont le potentiel de croître rapidement, a-t-il déclaré. Une forte baisse de leurs valorisations pourrait alors amener ces investisseurs à vendre d’autres actifs financiers, ce qui pourrait potentiellement transmettre des chocs à travers le système financier, a averti le rapport ajoutant que l’utilisation de l’effet de levier amplifie les retombées.

On estime que 2,3 millions d’adultes en Grande-Bretagne possèdent des cryptos, mais cela ne représente que 0,1% de la richesse financière nette des ménages.

La BoE reconnaît les avantages en termes de réduction des frictions et des inefficacités dans les services financiers, mais a déclaré qu’ils ne pourraient être réalisés que s’ils étaient entrepris en toute sécurité avec des cadres de politique publique efficaces.

Le rapport a également déclaré qu’il se félicitait de la proposition réglementaire du Trésor britannique pour les « stablecoins », qui souhaite les intégrer au mandat réglementaire de la banque.

« L’élaboration de normes réglementaires prend du temps », a déclaré le sous-gouverneur de la BOE, Jon Cunliffe, lors d’une conférence de presse. « Nous devrons nous assurer que nous avons une réglementation en place avant que cela ne devienne un problème. »

La semaine dernière, la Financial Conduct Authority (FCA) a déclaré que les investissements dans les actifs cryptographiques ne devraient pas être protégés par le Financial Services Compensation Scheme britannique.

