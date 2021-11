La boisson de Taylor Swift est maintenant disponible chez Starbucks

Taylor Swift et Starbucks sont officiellement en affaires ensemble. Le chanteur Red et la chaîne de café et de thé ont annoncé vendredi 12 novembre une collaboration que les fans de Swift ont longtemps supposé être en préparation. La collaboration célèbre l’album réenregistré très attendu de l’album Red en tête des charts de Swift, rebaptisé de manière appropriée Red (Taylor’s Version).

Les clients de Starbucks et les Swifters peuvent désormais commander la boisson préférée de Swift sur le menu : un Grand Caramel Nonfat Latte. Les clients peuvent acheter la boisson caféinée en magasin ou via le service au volant en demandant « Taylor’s Latte » ou « Taylor’s Version ». Ils peuvent également utiliser l’application Starbucks en appuyant sur les détails de la carte de l’application Taylor et en cliquant sur « commander maintenant ».

Les chansons de l’album Swift’s Red (Taylor’s Version), ainsi que d’autres tubes, peuvent être joués dans le magasin. La partie musicale fait partie de la collaboration qui devrait durer tout au long de la promotion. Une liste de lecture récemment publiée sur Spotify des succès de Swift pour que les fans puissent en profiter à la maison. La collaboration arrive à point nommé pour la saison populaire de la « tasse rouge » de la chaîne en conjonction avec les vacances.

Dans l’esprit du don, Starbucks propose aux clients d’envoyer à leurs amis une carte-cadeau électronique exclusive inspirée de Swift. Les boissons de Swift seront certainement un best-seller.

Les fans ont commencé à se demander si une collaboration se préparait plus tôt dans la semaine lorsque Starbucks a tweeté : « C’est la saison rouge ». Réalisant potentiellement que les fans ont compris, Starbucks a essayé de limiter les dégâts avant qu’une annonce officielle ne soit faite. Dans les tweets de suivi, Starbucks a insisté sur le fait qu’ils faisaient référence à leurs tasses rouges de vacances annuelles et à leurs boissons saisonnières.

L’amour de Swift pour Starbucks n’est pas une surprise pour les fans. Elle a bu dans une tasse Starbucks dans une vidéo consacrée à tout ce qui tombe récemment. Dans la vidéo, elle montre sa garde-robe d’automne, boit une boisson Starbucks « à la citrouille », marche au-dessus de sa cheminée et prépare son biscuit préféré.