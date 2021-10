La boîte à bento et comment affiner votre message marketing

La boîte à lunch

Quand j’étais enfant, l’un des jours les plus fiers de toute année scolaire était d’arriver avec cette nouvelle boîte à lunch. C’était une petite boîte en métal dans laquelle maman emballait un sandwich et mettait peut-être une pomme, et peut-être des chips enveloppées dans du papier d’aluminium. Et puis vous auriez un thermos, il pourrait y avoir du lait ou du jus ou autre.

Mais, il n’y avait rien de tel que de saisir cette chose par la poignée et de défiler dans le couloir jusqu’à la salle à manger pendant que tout le monde vous regardait transporter Superman ou Spider-Man ou tout ce que vous aviez sur cette boîte à lunch. Et au fur et à mesure que vous ouvriez le fermoir en métal, il claquait. C’était un pur bonheur.

Maintenant, avancez rapidement jusqu’à aujourd’hui, vous obtenez ces choses appelées Lunchables, et ce sont des récipients en plastique avec une poignée d’aliments différents comme des craquelins, de la viande et du fromage, et peut-être une collation. Mais vous sortez un cracker, vous mettez un morceau de viande, vous mettez du fromage et vous le mangez.

Ce qui est bien avec les Lunchables, c’est que chacune de ces choses a son propre compartiment. Ainsi, rien ne se contamine les uns par les autres, sinon la viande rendrait le biscuit détrempé et le fromage sentirait la viande. Ainsi, les séparer donne un meilleur goût. Mais il n’y avait rien de tel que de transporter cette boîte à lunch en métal.

Boîte à bento

J’écoutais un podcast et ils parlaient d’un truc appelé la boîte à bento. Et une boîte à bento est un peu comme un plateau-repas japonais où il y a ces compartiments pour différentes parties d’un repas. Vous pouvez les acheter sur Amazon et ils sont jetables ou lavables et réutilisables. Mais le concept derrière la boîte à bento est que vous mettez de petites portions dans ces petits compartiments et que chacun d’eux est séparé comme les Lunchables, mais cela crée plus un repas complet qu’une simple collation.

Et ce que je veux faire aujourd’hui, c’est parler de la façon dont votre message marketing, lorsqu’il est placé dans une boîte à bento marketing et transformé en bouchées, peut mieux fonctionner. Alors, laissez-moi vous expliquer.

L’idée derrière une boîte à bento est qu’il s’agit d’un simple déjeuner. Il ne s’agit pas de commodité, il s’agit d’avoir un déjeuner bien équilibré et équilibré, ce qui signifie qu’il y a de la viande, et il y a du riz, et il y a des légumes, et il pourrait y avoir des fruits. En fin de compte, c’est un peu comme un dîner télévisé mais avec tout ce qui est frais. Si vous avez cette boîte à bento, vous disposez d’un espace limité pour pouvoir tout ranger.

Si vous réfléchissez à votre message marketing, nous ferions mieux de servir notre public en simplifiant les sujets grands et complexes, et la meilleure façon de le faire est de les compartimenter. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime vraiment créer des livres électroniques.

Ebook = Déjeuner en boîte

Considérez un livre électronique comme une boîte contenant des parties segmentées d’un repas marketing complet. Chaque partie peut être un élément autonome, mais lorsqu’elle est combinée les unes avec les autres, elle crée cette expérience équilibrée. Tout le monde ne le mangera pas dans le même ordre, de la même manière que certaines personnes mettront d’abord le fromage ou la viande en premier sur ces craquelins dans leurs Lunchables. Les gens choisiront et choisiront les parties qu’ils trouvent savoureuses.

Et tout le monde ne va pas manger dans le même ordre, mais vous espérez que cela crée une certaine nourriture pour que votre message marketing soit consommé. Donc, la façon dont j’essaie de créer un livre électronique est de le considérer comme des pièces individuelles.

Chaque livre électronique doit avoir une introduction et une conclusion, puis environ trois à cinq points clés. Alors, laissez-moi vous donner un échantillon ou un exemple de ce que je pense que cela devrait être. Vous pouvez décider ce qui fonctionne pour votre sujet et votre secteur d’activité.

En segmentant chaque pièce et en la rendant autonome, vous avez un message marketing beaucoup plus durable…

Chapitre 1 – Introduction

Quelle est la grande idée ? Quel est le concept et que doit savoir votre public ? Qu’est-ce qui rend cela différent ou meilleur ? Ou quel problème aborde-t-il ou résout-il ? C’est votre introduction.Chapitre 2

Ensuite, le deuxième chapitre devrait porter sur « Pourquoi devrais-je m’en soucier ? Qu’est-ce qu’il y a pour moi? Quels problèmes de temps ou d’argent cela résout-il ou aborde-t-il ? »chapitre 3

Ensuite, vous pourriez parler de « Comment cela rend-il ma vie plus facile ou meilleure ? » Je dis généralement : « Mieux, plus rapide, moins cher, choisissez-en deux, les deux choses qui vont se démarquer pour aider votre public à faire passer le message. »Chapitre 4

Ensuite, quel est le gain? Encore une fois, qu’y a-t-il pour eux, pour votre lecteur, pour leurs employés et/ou leurs clients ?Chapitre 5

Que diriez-vous de faire un chapitre sur la difficulté à obtenir ou à réaliser ? « Quels sont les obstacles auxquels je peux m’attendre ? Montrez-moi comment les autres les ont surmontés.Chapitre 6

Ensuite, « Qu’est-ce que je vais manquer en ne faisant pas ça ? Y a-t-il une raison pour laquelle je ne peux pas reporter cela? Quel avantage aurais-je sur mes concurrents ? »Chapitre 7 – Conclusion

Et puis enfin, une conclusion : « Comment puis-je commencer ? Quelles sont les prochaines étapes? Que dois-je savoir ou quelles ressources dois-je rassembler avant de commencer ? »

Bouchées marketing

Chacun de ces sept articles pourrait être un article autonome, mais en les considérant comme des articles marketing individuels, vous pouvez maintenant les transformer en exactement cela, un livre électronique.

Pensez à créer ces petites bouchées à mettre dans cette boîte à bento :

Blogues, vous pouvez créer cinq à sept blogs. Vous pouvez faire vdes idées autour de chacun de ces points essentiels. Vous pouvez créer ungraphiques de sensibilisation. Ceux-ci pourraient renvoyer aux articles de blog qui pourraient ensuite rediriger le trafic vers le téléchargement du livre électronique. Vous pouvez également créer un e séparé.courriers pour chacun de ces sujets et spostes sociaux cela, encore une fois, pourrait ramener les gens vers le blog ou le livre électronique.

Chacune de ces pièces fait partie de ce repas de message marketing complet et bien équilibré. Le but est d’amener les gens à vouloir goûter chacun. Mais si l’on se démarque d’eux, qu’ils mangent toute cette portion. Ainsi, le concept de la boîte à bento est de casser vos idées en petits plateaux individuels, mais vous les rassemblez dans un repas complet.

Dernières pensées

C’est exactement ce que nous avons fait il y a longtemps avant d’avoir les technologies que nous avions aujourd’hui. Avant, nous devions faire les choses par petites poussées, que ce soit des publicités dans les journaux, des publicités à la radio ou à la télévision. Maintenant, nous avons l’impression d’avoir l’attention des gens, donc nous pouvons la capter plus longtemps. Mais en réalité, la durée d’attention est devenue plus courte.

Alors, réfléchissez à la façon dont vous pouvez compartimenter chacune de ces idées dans une boîte à bento cohérente de marketing.

Et enfin, n’oubliez pas que la couverture de votre eBook est exactement comme les images à l’extérieur de ces boîtes à lunch. Lorsque vous organisez votre contenu sur Internet ou sur votre site Web, vous voulez que quelqu’un regarde cet objet brillant et brillant et dise : « Mec, ça a l’air délicieux. J’aurai ce qu’ils ont.

J’aimerais entendre vos réflexions sur l’utilisation des livres électroniques dans le cadre de votre message marketing et sur la façon dont vous séparez les choses en morceaux digestes et digestes. Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions, idées ou questions sur l’amplification du contenu au sein de votre système marketing.

Auteur : Brian Basilico

Suivre @bbasilico

Brian Basilico est un auteur et conférencier de renommée nationale. Il est le fondateur et président de B2b Interactive Marketing Inc., une société de conseil et de production en marketing primée située à Aurora, dans l’Illinois. B2b aide les entreprises et les organisations à but non lucratif à commercialiser leurs produits et services grâce à l’utilisation efficace d’outils en ligne, notamment ; sites Web, blogs,… Voir le profil complet ›