La boîte des Blue Jays a fait une erreur en Petite Ligue

Les joueurs dans la boîte Blue Jays de Toronto a commis une erreur de la Petite Ligue contre les Orioles de Baltimore dans le MLB.

Pendant le match des Blue Jays de Toronto et des Orioles de Baltimore, le joueur de troisième but, l’arrêt-court, le joueur de deuxième but, le joueur de premier but et le lanceur ont vu le ballon atterrir au milieu de tout le monde. Avec une erreur de baseball évidemment, mais sans fondement.

Au cours de la dernière saison, quelque chose de similaire s’est produit avec les Cubs de Chicago, même là où il y avait de bons défenseurs, ce sont des choses inévitables dans le baseball que vous voyez de temps en temps même s’il s’agit de professionnels.

Qui attrape cette balle ? Je vais le congeler pendant que vous faites une devinette rapide. TORT! pic.twitter.com/aJfcEHoQg7 – Codify, Inc. (@CodifyBaseball) 31 août 2021

Ce match était entre les mains des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. a frappé deux circuits pour conduire en quatre points.

Le manque de communication était grand, en plus de la règle tacite selon laquelle le lanceur ne s’alignait pas a eu beaucoup d’influence sur ce jeu, heureusement, ce n’était pas regrettable car ils n’ont pas perdu le match.