La Bolivie sort de son marasme en battant le Venezuela

UNE doublé par l’attaquant Marcelo Martins Moreno et un peu de Diego Bejarano a scellé le premier Victoire bolivienne aux éliminatoires sud-américains de la Coupe du monde au Qatar, pour 3-1 contre le Venezuela dans les 3 640 mètres d’altitude de La Paz. La Verde a atteint 4 points après cinq matchs joués et a quitté le sous-sol du classement. Les buts de Martins Moreno étaient aux 5e et 83e minutes, ceux de Bejarano à la 60e. La remise pour Vinotinto a été fournie à la 26e par Jhon Chancellor.

La Bolivie a commencé avec un élan sur le but adverse, et la preuve en était le but de Martins qui est arrivé dans les premières minutes après avoir contrôlé un centre venu du gauche et défini d’une bonne main droite.

Dans les minutes qui ont suivi, les habitants ont cherché à élargir le compte avec des arrivées d’Henry Vaca et des approches de Martins qui manquaient d’efficacité. Même une tête de l’attaquant brésilien de Cruzeiro a touché le poteau après un jeu dans lequel une erreur du gardien Graterol a provoqué un jeu dans lequel la Bolivie, quelques secondes avant, a failli marquer le deuxième but.

Cependant, lorsque Vert a mieux joué, le Tirage au sort du Venezuela lorsque Chancelier Il a profité d’un rebond du gardien bolivien Carlos Lampe après un coup franc puissant.

L’égalité temporaire a délogé la Bolivie, qui, dans sa tentative de rechercher le but rival et de reconstruire des espaces en défense, a généré des options gaspillées pour Vinotinto.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

En début de seconde mi-temps, la dynamique était similaire puisque chaque tentative d’attaque bolivienne a donné lieu à des contre-attaques du Venezuela. Compte tenu de cela, les Verts ont redoublé de pression sur le front offensif avec l’entrée de Gilbert Álvarez pour générer quelques occasions supplémentaires.

A la minute 60 est venu le prix pour ceux dirigés par l’entraîneur vénézuélien César Farías depuis Béjarano Il a frappé une tête pour porter le score à 2-1 après un corner de Juan Carlos Arce.

Après le but, les Verts n’ont pas baissé la pression et après quelques tentatives, Martins a porté le score à 3-1 à la 83e minute avec une tête précise, avec le deuxième but personnel du duel.