La bombe de transfert de Robert Lewandowski au Bayern Munich pourrait avoir un impact sur les mouvements de Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe et Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski aurait largué une énorme bombe en informant le Bayern Munich qu’il souhaitait un nouveau défi.

L’attaquant a été sensationnel pour l’équipe de Bundesliga, marquant 297 buts en 331 matchs.

Lewandowski aurait dit au Bayern qu’il voulait un nouveau défi

Il les a aidés à remporter sept titres de champion consécutifs, plusieurs Coupes d’Allemagne et la Ligue des champions depuis son transfert gratuit du Borussia Dortmund en 2014.

À 32 ans, il est toujours au sommet de son art et parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or, une distinction qui aurait presque certainement été sa dernière année avant son annulation en raison de la pandémie de COVID-19.

L’attaquant polonais veut cependant un nouveau défi, mais le Bayern Munich ne le vendra probablement pas à bas prix avec un prix de plus de 100 millions de livres sterling.

Malgré son âge, il est l’un des meilleurs attaquants du monde et il y aura sans aucun doute beaucoup de prétendants.

Lewandowski a marqué deux fois lors du 3-1 du Bayern contre le Borussia Dortmund en Supercoupe d’Allemagne mardi soir

Les meilleurs clubs comme Manchester United, Man City, le Real Madrid et la Juventus pourraient tous être à la recherche d’un nouvel avant-centre.

La disponibilité soudaine de Lewandowski pourrait également avoir de grandes implications pour d’autres attaquants vedettes qui cherchent à déménager dans un proche avenir.

Erling Haaland

Le prodige du Borussia Dortmund devrait rester au club allemand au moins jusqu’à l’année prochaine, lorsque sa clause de libération des transferts deviendra active.

À seulement 21 ans, il est déjà l’un des meilleurs attaquants du football mondial avec 62 buts en 62 matchs avec Dortmund.

Haaland est recherché par United, City, Real Madrid et Barcelone, mais le Bayern pourrait être une destination possible s’il cherche à remplacer Lewandowski.

L’expert des transferts Fabrizio Romano a annoncé plus tôt ce mois-ci que le Bayern serait l’un des clubs de Haaland.

Man United a été considéré comme la destination la plus probable en raison de sa relation avec Ole Gunnar Solskjaer, mais le Bayern pourrait s’avérer une perspective alléchante.

Haaland sera un homme très demandé l’été prochain – le Bayern pourrait-il entrer dans la course ? Harry Kane

Il fait pression pour déménager à Man City, mais Tottenham a résisté à la vente et même une offre de 150 millions de livres sterling pourrait ne pas suffire.

Pep Guardiola peut penser que de tels frais seront trop élevés pour un joueur de 28 ans.

Lewandowski a quatre ans de plus, mais pourrait être disponible pour environ 100 millions de livres sterling et offrir une option légèrement moins chère.

City souhaite signer un avant-centre avec Sergio Aguero pour rejoindre Barcelone avec un transfert gratuit.

Les révélations de l’attaquant polonais pourraient avoir un impact sur le transfert de Kane à City ce mois-ci ou à l’avenir.

Kane veut déménager à City, mais cela a été prolongé jusqu’à présent Kylian Mbappé

Mbappe entame la dernière année de son contrat avec le Paris Saint-Germain et son avenir est toujours en suspens.

Le PSG veut désespérément qu’il signe un nouvel accord pour le garder aux côtés de Lionel Messi et Neymar.

S’il refuse de signer un nouvel accord, il pourra partir l’été prochain pour rien – avec Liverpool et le Real Madrid parmi les meilleurs clubs liés.

Madrid a également été lié à Lewandowski dans le passé et des rapports antérieurs en Espagne ont suggéré que l’attaquant considère le Bernabeu comme un mouvement de rêve.

Si Madrid voulait bouger, cela pourrait faire échouer un transfert pour Mbappe et le convaincre de rester à Paris.

Mbappe est disponible gratuitement mais il viendra avec un gros salaire et peut-être des frais de signature substantiels Cristiano Ronaldo

Ronaldo a 36 ans mais joue toujours au plus haut niveau et les rapports de cette semaine suggèrent qu’il est disponible pour aussi peu que 25 millions de livres sterling.

La star de la Juventus se dirige vers le crépuscule de sa carrière et a été liée à des retours à Man United ou au Real Madrid, tandis qu’un déménagement à Man City a été évoqué.

La récente disponibilité de Lewandowski pourrait avoir un impact sur cela, avec l’attaquant de quatre ans plus jeune et un avant-centre plus complet que l’icône du Portugal.

Bien qu’une sortie pour Ronaldo puisse voir la Juve fondre pour Lewandowski si les détails financiers sont exacts.

Ronaldo a depuis décidé de faire taire les discussions sur le transfert, mais est dans la dernière année de son contrat

