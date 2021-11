La bombe d’Eddy Reynoso : Canelo embarquera sur la croisière

Canelo Álvarez (57-1-2, 39 KO) veut des défis. Il le répète depuis des années et il semble que son ambition ne trouve aucune limite. Après avoir unifié les super-moyens il y a quelques jours, le Mexicain a déclaré qu’il prendrait des vacances et qu’en janvier, il déciderait quoi faire. Il n’a pas pu tenir, car ce mardi (tôt le matin à mercredi en Espagne) Eddy Reynoso a largué la bombe lors de la convention annuelle du World Boxing Council qui se tient à Mexico.

« En tant que représentant de Canelo Je suis ici pour demander à la WBC que le prochain combat soit à la recherche du champion cruiserweight, Ilunga Makabu (28-2, 25 KO). Que cela nous donne l’opportunité de chercher le combat avec le champion immédiatement », a déclaré Reynoso. Quelques minutes plus tard, le Conseil l’a mis aux voix et l’a approuvé à l’unanimité. Ainsi, Álvarez chassera sa couronne dans une cinquième division.

Sans aucun doute le saut et l’ordago sont formidables, malgré le fait que la boxe congolaise soit très inférieure, mais il ne faut pas oublier un détail. La WBC a créé l’année dernière la division Bridgerweight, un « pont » entre les cruisers et les poids lourds. Ce poids variait de 200 à 224 livres, mais cette échelle va changer. Le Conseil abaissera la limite de Bridgerweight à 190 livres. C’est-à-dire que sur l’échelle Canelo vous devrez passer à 190 (86,1 kg) et non à 200 (90,7 kg) livres. C’est une différence notable pour lui, et aussi pour son rival qui devra la baisser. La prévision est que ce combat aura lieu en mai, car Álvarez veut être sur le ring trois fois en 2022. L’option de combattre au Mexique a été rouverte et il ressort qu’Eddy Reynoso a déclaré à Chava Rodríguez (ESPN) que Ils ont même proposé à Makabu de combattre dans son pays natal.