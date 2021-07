La bombe « égoïste » de sortie du livre du prince Harry pour éclipser le jubilé de la reine – expert | Royale | Nouvelles

in

Mémoires du prince Harry : l’impact sur le jubilé discuté par Nicholl

La publication des mémoires révélatrices du duc de Sussex a été repoussée à l’automne. Et le journaliste Jonathan Sacerdoti a suggéré que l’examen minutieux mondial garanti serait un problème pour la famille royale alors qu’elle se préparait pour le 70e anniversaire de la succession de la reine Elizabeth au trône le 6 février 2022.

Il a déclaré à Express.co.uk : « La reine est extrêmement populaire au Royaume-Uni et a une cote de popularité de 76% dans les sondages de YouGov et elle est également incroyablement bien connue dans le monde.

«Et je pense que la réputation de la reine a toujours été de mettre le devoir et le service avant tout, même sa propre vie privée et familiale.

“Je soupçonne donc, bien que je n’aie aucune connaissance directe de l’intérieur, que cela soit très difficile pour la reine, à la fois sur le plan personnel, car on a toujours pensé qu’elle avait une relation très étroite avec le prince Harry, mais aussi sur disons un niveau professionnel, comme la Reine.

“Parce que ce n’est pas ce à quoi la famille royale aurait choisi de faire face à ce stade.

« Et je pense que ce livre en lui-même est un bon exemple parce que ce livre a été annoncé comme étant en préparation depuis un an, et maintenant il est retardé jusqu’à l’automne.

“La reine doit célébrer le jubilé de platine – elle est la première monarque à en arriver là.

«Et cela détournera sans aucun doute l’attention de ces célébrations, ce qui, je pense, ne sera pas une question de jalousie personnelle de la part de la reine.

“Il s’agit du concept même de la famille royale et de la monarchie, et où l’attention devrait se trouver là-dedans.”

La famille royale était essentiellement une “pyramide”, avec la reine au sommet, a expliqué M. Sacerdoti.

Il a ajouté: “Et si vous en détournez l’attention avec un lancement massif de livre sur les problèmes personnels au sein de sa famille et sur quelqu’un d’autre dans la famille, cela ne sert par définition pas les désirs et les objectifs de cette famille royale, et donc de la monarchie britannique. et donc, par association de la Grande-Bretagne.

« Parce que que cela nous plaise ou non, que nous soyons royalistes, monarchistes ou républicains, la reine est le chef de l’État, la famille royale siège au sommet de l’establishment britannique, c’est donc un défi pour cela.

«Même si le livre est doux avec eux, il détourne l’attention de la reine dans une année très spéciale pour elle qui, et peu de temps après la mort du prince Phillip, ce qui est également un moment très difficile de la voir dans la famille.

« Donc, je pense, sans aucun doute, que cela ne peut pas être facile pour sa majesté. »

En ce qui concerne le moment du livre lui-même, M. Sacerdoti a déclaré: «Je pense que, dans sa position, il a un pouvoir énorme avec son éditeur pour négocier la date de sortie du livre, donc je pense qu’il est trop charitable de suggérer que c’est hors de son contrôle.

Harry et Meghan ont fait les gros titres du monde entier à la suite de leur entretien explosif avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, le prince accusant la famille royale de l’avoir coupé financièrement et de critiquer le père, le prince Charles, a souligné M. Sacerdoti.

Il a déclaré: «Je dirais que le prince Harry est dans une position particulièrement complexe. Il a choisi de suivre son propre chemin, et ce n’est pas un chemin très usé – il doit inventer comment il le fait.

“Certains pourraient soutenir qu’il a parfaitement le droit de faire ce qu’il aime et qu’il a grandi dans ce qu’il semble avoir décrit comme une sorte de cage dorée sans le niveau de liberté de faire et de dire ce qu’il voulait, quand il sent que c’est une personne qui a quelque chose à apporter au monde.

«Et si c’est le cas, son rôle de remplaçant dans les airs était en fait potentiellement de détourner l’attention de la controverse ailleurs.

«Et c’est la plainte que le couple a formulée dans l’interview d’Oprah selon laquelle la famille royale, le cabinet, avait défendu William et Kate en cas de besoin contre l’intrusion de la presse, et ils ont estimé qu’ils avaient fait le contraire avec leur relation et attiré l’attention sur eux.

“Et ils ont suggéré que c’était une position difficile à occuper et je suis sûr que c’est une position difficile à occuper, mais c’est presque la description de poste d’être le frère de l’héritier.”

Cependant, il était inévitable que la monarchie veuille défendre la ligne de succession, composée de la reine, du prince Charles, du prince William, puis de ses enfants, a souligné M. Sacerdoti, déclarant: “Alors, bien sûr, c’était difficile pour Harry .

«Et certaines personnes pourraient bien dire que peu importe combien d’argent il a et combien de privilèges il avait.

Certains diront que c’est égoïste Jonathan Sacerdoti

«C’est une position difficile à occuper et peut-être qu’il espère que les gens penseront que c’est courageux de sa part d’avoir abandonné cela, de fuir le pays pour aller en Amérique et de faire les choses à sa manière.

« Maintenant, je ne sais pas ce que j’en pense, je peux comprendre les deux côtés de cet argument.

«Je pense certainement que ce n’est pas ce qui est normalement la famille royale et je ne pense pas que ce soit prévenant envers la famille royale, donc cela montre un certain degré d’avoir décidé quoi qu’il arrive, quels que soient les dommages que cela cause à la monarchie, et à la famille.

«C’est ce qu’il veut faire, parce que c’est ce qu’il pense devoir faire et il sent qu’il le mérite, qu’il peut faire ceci et cela. Certains diront que c’est égoïste.

“Mais tout le monde doit parfois agir égoïstement dans sa vie et peut-être pense-t-il que c’est justifié.”