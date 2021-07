La bombe qui vient : les Lakers, proches de signer Westbrook

Quelques heures avant le début de la draft (02h00, heure espagnole) et quatre jours après l’ouverture de l’agence libre, la bombe du marché NBA est sur le point d’exploser. Les Lakers de Los Angeles sont très proches de prendre Russell Westbrook, le meneur vedette des Wizards de Washington. Des rumeurs selon lesquelles l’équipe de Los Angeles voulait faire de gros progrès sur le marché venaient depuis des semaines, avec des noms comme Chris Paul ou Ricky Rubio sur la table.

En retour, tout indiquait que des joueurs comme Kyle Kuzma et Montrezl Harrell (s’il acceptait l’année optionnelle qu’il lui avait laissée sur son contrat, car il semble que cela arrivera) seraient les sacrifices. Et tandis que le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski a initialement évoqué un éventuel accord avec les Kings de Sacramento pour échanger ces deux joueurs contre le gardien Buddy Hield, l’un des triplists les plus abondants de la ligue, l’attention s’est rapidement tournée vers la capitale. . Car la nouvelle a éclaté à Washington… Ou plutôt sur le Twitter de Shams Charania, journaliste pour ..

Les Lakers et les Wizards discutent d’un échange qui enverrait Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Kentavious Caldwell-Pope pour Westbrook, selon des sources @TheAthletic @Stadium. Le choix n ° 22 des Lakers au repêchage pourrait également être en jeu. https://t.co/RQOnlyVnBS – Shams Charania (@ShamsCharania) 29 juillet 2021

Il a été le premier à pointer le nom de Westbrook comme objectif prioritaire des Lakers et à affirmer que les négociations entre les deux franchises seraient avancées. Plus tard, et sans exclure la route Hield-Kings, Wojnarowski a également confirmé l’information de Charania. Dans le cas de l’accord Lakers-Wizards, en plus de Kuzma et Harrell, les Angelenos apporteraient également Kentavious Kadwell-Pope, l’un des secondaires les plus importants de ces deux dernières années.

Selon Charania Westbrook aurait décidé de quitter les Wizards, avec qui il a joué le play-in après avoir terminé huitième de la conférence Est. Si la signature est confirmée, cela achèverait le troisième Big Three de la carrière de LeBron James aux côtés d’Anthony Davis. Les précédents étaient à Miami (Wade et Bosh) et à Cleveland (Irving et Love).