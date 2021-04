La bonanza à la frontière de Biden coûte 60 millions de dollars par semaine pour abriter les enfants migrants ⋆ .

Les efforts de l’administration Biden pour héberger un nombre croissant et record de mineurs non accompagnés illégaux coûtent 60 millions de dollars par semaine, rapporte le Washington Post.

Dans l’état actuel des choses, le ministère de la Santé et des Services sociaux du président Joe Biden s’occupe de plus de 16000 mineurs illégaux qui sont répartis entre les abris d’urgence et permanents aux États-Unis.Chacun des enfants et adolescents détenus dans des établissements permanents coûte à l’administration environ 300 USD par personne. jour pour loger, habiller, nourrir et éduquer. Les 8 500 enfants des abris d’urgence et les 4 000 qui attendent d’être transférés coûtent aux États-Unis environ 775 dollars par jour.

«Le coût de ces sites d’urgence est plus de 2½ fois plus élevé que celui des abris plus permanents» en raison de la nécessité de développer rapidement des installations et d’embaucher du personnel important sur une courte période de temps »,» Kenneth Wolfe, porte-parole de l’administration du HHS pour Les enfants et les familles ont déclaré au Washington Post.

Depuis que la crise frontalière a commencé après la prise de fonction de Biden, l’administration a commandé au moins 10 abris d’urgence, certains «camps de travailleurs pétroliers convertis et sur des bases militaires», pour héberger seuls les milliers d’enfants qui traversent la frontière. Des villes d’États frontaliers tels que le Texas ont transformé les centres de congrès en abris de fortune pour les HHS et les organisations à but non lucratif mandatées par le gouvernement, tandis que d’autres sont obligées de rester dans des tentes, ce qui coûte 16 millions de dollars supplémentaires par mois.

Beaucoup de ces jeunes enfants et adolescents dans ces établissements restent en moyenne un mois, ce qui porte la facture totale de leurs soins à environ 24000 dollars chacun, dont certains ont été financés par des millions de dollars de provisions dans la facture de dépenses COVID de 1,9 billion de dollars de Biden.

S’il est clair que les coûts du logement et d’autres services aux migrants continueront d’augmenter alors que le nombre de mineurs non accompagnés traversant la frontière grimpe également entre 22000 et 26000 enfants illégaux par mois, la dotation en personnel devient également un problème pour l’administration Biden. Le gouvernement demande maintenant aux employés fédéraux de travailler par quarts de 12 heures dans les refuges, ce qui peut obliger les gens à «parcourir de longues distances sur un terrain escarpé et accidenté et à réagir rapidement à des situations mettant leur vie en danger».

Ce rapport fait suite à l’information selon laquelle les douanes et la protection des frontières américaines ont mis en détention plus de 172000 étrangers illégaux en mars, ce qui en fait le mois le plus chargé pour l’agence depuis plus de 20 ans et un nombre qui devrait augmenter dans les mois à venir.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.