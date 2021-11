La bonhomie Israël-EAU et la dynamique changeante au Moyen-Orient

Le facteur le plus important dans l’évolution de la dynamique est l’accent mis sur la reprise économique post-COVID. (Photo : Twitter)

Par Md. Muddassir Quamar

En l’espace d’un peu plus d’un an depuis l’annonce des accords d’Abraham, entre Israël et les Émirats arabes unis (EAU) en août 2020 (d’autres, dont Bahreïn, le Soudan et le Maroc ont rejoint plus tard), les relations entre ces deux petits mais importants pays au Moyen-Orient s’est renforcé à un rythme sans précédent. Les relations ne se limitent pas à quelques domaines et englobent plutôt un large éventail d’affaires, notamment les affaires, le commerce, la santé, le divertissement, les sports, le tourisme, la culture et les arts, la sécurité, l’armée, la défense, l’intelligence artificielle, les technologies de l’information, etc.

De manière significative, au début, les Accords d’Abraham ont été largement considérés sous le prisme de la géopolitique régionale et des menaces sécuritaires vis-à-vis de l’Iran. La perception d’une menace émanant de l’Iran en raison de ses ambitions nucléaires et de l’expansionnisme militaire régional, a-t-on soutenu, étaient les principales raisons pour lesquelles Israël et les Émirats arabes unis se sont rapprochés et ont normalisé leurs relations. Aussi précis qu’ils soient, les développements depuis la signature formelle des accords en septembre 2020 soulignent que la géopolitique pourrait être le facteur qui a conduit les deux vers la normalisation, c’est la dynamique régionale changeante avec une contrainte géo-économique sous-jacente qui façonne la relations bilatérales.

Le facteur le plus important dans l’évolution de la dynamique est l’accent mis sur la reprise économique post-COVID. Le COVID-19 n’a cependant pas dévasté l’économie, il a certainement perturbé les activités économiques. Bien que des pays tels que les Émirats arabes unis et Israël aient été en mesure de surmonter les défis posés par la pandémie plus rapidement que d’autres, l’approche du statu quo en ce qui concerne les affaires et l’économie a considérablement changé. Il ne s’agit pas seulement de lutter contre les perturbations causées par les événements du cygne noir, mais de préparer l’économie régionale à devenir plus intégrée et à apporter la prospérité à la population.

La population jeune du Moyen-Orient s’est insurgée depuis 2010 et bien que la plupart des soulèvements du printemps arabe aient maintenant été inversés, la racine de la colère régionale – la privation économique et les aspirations des jeunes – reste intacte. Cela signifie que sans apporter une plus grande prospérité économique à l’intérieur et au niveau régional, la menace de soulèvements et de bouleversements subsistera. Cela a poussé les pays de la région, en particulier les riches pays arabes du Golfe, à se concentrer sur la géo-économie régionale et à développer des partenariats avec tous les pays de la région qui peuvent aider à relancer les activités économiques régionales grâce à l’utilisation de la technologie, à la création de connectivité et à devenir une plaque tournante pour le commerce mondial et activités commerciales.

C’est dans ce contexte que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Israël, l’Égypte, la Turquie, la Jordanie et le Koweït se concentrent sur la construction d’infrastructures, investissent dans des technologies futuristes et établissent des partenariats avec des pays régionaux et mondiaux qui peuvent aider à cet égard. Par exemple, il y a un enthousiasme important dans la région en ce qui concerne le projet de la Ceinture et la Route de la Chine (BRI) qui est maintenant l’un des principaux projets de développement de connectivité et d’infrastructure dans la région. Les incursions économiques croissantes de la Chine ont activé les États-Unis, qui ont récemment organisé une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de quatre pays – États-Unis, Inde, Israël et Émirats arabes unis – surnommée le « Quad du Moyen-Orient » en mettant l’accent sur l’exploration des potentiels géo-économiques de les quatre se réunissant.

L’accent mis sur la géoéconomie, cependant, ne signifie pas que les Émirats arabes unis et Israël ne sont plus préoccupés par la géopolitique ou les menaces à la sécurité de l’Iran qui les ont réunis en premier lieu. C’est dans ce contexte que les engagements de sécurité accrus entre les deux devraient être contextualisés. Fin octobre 2021, le chef de l’armée de l’air émiratie, le général de division Ibrahim Nasser Muhammed al-Alawi, s’est rendu en Israël pour la première fois pour observer le drapeau bleu 2021 – l’exercice biennal de l’armée de l’air multinationale mené par l’armée de l’air israélienne. Deux semaines plus tard, le commandant de l’armée de l’air israélienne, le général de division Amikam Norkin, s’est rendu aux Émirats arabes unis pour assister à la Conférence internationale des chefs de l’aviation de Dubaï qui s’est tenue en marge du Dubai Airshow 2021.

On pourrait être surpris de noter les rencontres consécutives entre les chefs de l’aviation des Emirats Arabes Unis et d’Israël, d’autant plus que les deux pays n’ont que récemment normalisé leurs relations bilatérales. Mais si l’on regarde l’évolution des relations entre les deux pays, avant la signature des accords d’Abraham, on ne s’alarme peut-être pas des visites consécutives. En fait, le processus de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis était en cours depuis un certain temps et, sinon plus tôt, du moins depuis la signature du JCPOA entre Israël et P5+1, les deux avaient commencé à échanger des points de vue et s’engageaient secrètement. y compris des réunions entre les agences de sécurité. En outre, il y a eu des signaux significatifs des deux côtés, en particulier des Émirats arabes unis, indiquant qu’ils préparent le terrain pour avancer vers une formalisation des relations avec Israël. Par exemple, l’inauguration du bureau de représentation israélien auprès de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) à Abu Dhabi en décembre 2015 en était un signe clair. De même, les Émirats arabes unis ont commencé à participer à des exercices militaires dirigés par les États-Unis au Moyen-Orient sans s’opposer à la participation israélienne dès 2017.

Par conséquent, la proximité croissante entre les Émirats arabes unis et Israël est due à la fois à l’évolution des contraintes géopolitiques et géoéconomiques régionales dans lesquelles les intérêts de Tel-Aviv et d’Abou Dhabi s’alignent plus rapidement que prévu. Cela souligne également le fait que les deux pays sont en train de devenir les principaux alliés régionaux des États-Unis et sont à l’avant-garde de l’évolution de la dynamique régionale, créant de nouvelles opportunités de partenariat avec les puissances mondiales émergentes, dont l’Inde.

