La bonne astuce pour griller des marrons à la maison, en trois minutes et sans four ni poêle | La vie

Avec l’arrivée du froid, les étals de marrons grillés se multiplient dans la rue. Nous allons voir la façon la plus simple de les préparer à la maison.

Les châtaignes grillées ils sont une excellente nourriture d’automne et d’hiver. Mais il en faut un peu pour les préparer à la maison.

Ils sont riches en minéraux, tels que le calcium, le fer, le phosphore, le zinc ou le magnésium, ainsi que les vitamines B1, B3, B6, l’acide folique et les fibres. Et ils sont anti-inflammatoires.

Le problème est que, si vous les faites griller à la poêle, pas n’importe qui. Il faut une poêle en fer, et certains feux, comme la vitrocéramique, ne les chauffent pas bien.

En outre prendre beaucoup de temps à rôtir, et vous devez être conscient toutes les quelques minutes, les retourner pour qu’ils ne brûlent pas.

Oui les poignées du four, la dépense énergétique est grande pour le chauffer, et ils prennent aussi beaucoup de temps à cuire. Trop de consommation en ces temps de crise avec la facture d’électricité.

Heureusement, il existe un moyen plus rapide et plus simple : avec le micro-ondes.

En effet, les châtaignes peuvent être grillées au micro-ondes. Et d’après notre expérience, ils ont presque le même goût que les rôtis à la poêle ou au four, ce qui permet d’économiser la distance.

La clé est dans trouver le bon endroit: si vous les laissez peu de temps, ils vont cuire, et si vous les laissez trop longtemps, ils vont brûler.

Comment cuire des marrons au micro-ondes

Prenez une poignée de marrons et retirez ceux qui ont un trou, car ils auront un ver.

Faire une coupe généreuse au couteau dans toutes les châtaignes, atteignant jusqu’à la viande. C’est-à-dire qu’il coupe à la fois la peau épaisse et fine. Ceci est très important, car si vous ne le faites pas, la châtaigne explosera lorsqu’elle sera chauffée.

Mettez les châtaignes dans une assiette ou un bol allant au micro-ondes. Ne pas mettre plus de 10 ou 12 car si vous en mettez beaucoup, ils généreront beaucoup de vapeur à l’intérieur du micro-ondes. Mieux vaut les faire en 2 ou 3 lots.

Réglez la minuterie en fonction de la puissance de votre micro-ondes:

600 W : 3 minutes 800 W : 2 minutes et demie 1000 W : 2 minutes

Ceci est indicatif. Cela dépendra des marrons que vous mettez. Au début, ils peuvent sortir cuits ou brûlés. Ajustez l’heure.

Il vous faudra probablement 2 ou 3 essais pour trouver le point exact où les châtaignes sortent grillées.

Lorsque vous le trouvez, mettez toujours le même nombre de marrons avec ce temps, et vous dégusterez de délicieuses et chaudes châtaignes grillées, qui aura meilleur goût que jamais et réchauffera vos mains pendant que vous les mangerez, quand il fera froid.