La bonne conduite doit correspondre au succès

Il est peut-être vrai que le pays se porte bien dans le concours de l’innovation en raison de la prolifération et des performances des start-ups, comme l’a observé lundi le ministre du Commerce Piyush Goyal lors de l’inauguration de la Startup India Innovation Week. Le rang de l’Inde a bondi de plusieurs crans – de 76 en 2014 à 46 l’année dernière – dans l’indice mondial de l’innovation, et c’est vraiment louable et en grande partie grâce au travail effectué par les start-ups.

Il est regrettable, cependant, que l’occasion aurait dû être gâchée par deux incidents sans rapport. Le premier est le mauvais comportement présumé d’Ashneer Grover, co-fondateur de BharatPe, et le second est le crash du prix de l’action Paytm lundi à un nouveau plus bas de 52 semaines de Rs 1 151, environ la moitié du prix d’introduction en bourse de Rs. 2 150. Mais d’abord l’épisode de Grover.

Que le cofondateur d’une licorne se soit abaissé au niveau – prétendument – ​​d’un employé de la Kotak Mahindra Bank (KMB) et l’ait menacé est tout à fait incroyable. La Reserve Bank of India (RBI), qui a accordé à BharatPe et Centrum Financial, une licence pour une banque, devrait en prendre acte et peut-être même reconsidérer son offre. On veut croire qu’il n’y a pas eu d’altercation au départ.

Dans un tweet qui a ensuite été supprimé, Grover a affirmé qu’un extrait audio de sa conversation avec l’employé de KMB était un faux mis en place par une personne cherchant à lui extorquer de l’argent. La vérité se dévoilera probablement au cours de la bataille juridique puisque KMB a déclaré qu’il prendrait un recours juridique. Si Grover a effectivement lancé des abus contre un dirigeant malchanceux, il doit être pris à partie. C’est peut-être la chose à faire dans le monde des technologies financières, où des mesures coercitives seraient utilisées pour récupérer l’argent des emprunteurs. Mais le système financier indien, avec toutes ses faiblesses, obéit à certaines règles et réglementations. Et un peu de décorum. Il est malheureux que Grover ait envoyé un avis juridique à KMB pour ne pas lui avoir prêté, ainsi qu’à son épouse, 250 crores de roupies chacun afin qu’ils puissent participer à l’introduction en bourse de Nykaa.

Le geste sent l’arrogance. Les fondateurs de start-up peuvent être très intelligents, en particulier pour brûler de l’argent pendant des années sans faire un seul centime, mais ils doivent sortir de leurs grands chevaux. Il est regrettable que les médias encouragent un comportement aussi impétueux ; les fondateurs de start-ups qui ont floppé, et floppé à nouveau, sont fêtés comme s’ils avaient construit Infosys. Les PDG ne peuvent pas se permettre d’être impétueux et arrogants. Vijay Shekhar Sharma, fondateur de One97 Communications, n’a cessé de répéter, depuis que l’introduction en bourse de Paytm a fait de mauvais débuts en bourse, que personne ne comprend le business et que les valorisations sont justifiées.

S’il vous plaît, M. Sharma, n’insultez pas notre intelligence. Tout le monde n’est pas un génie, mais tout le monde n’est pas non plus un imbécile et ceux qui remettent en question le modèle économique méritent d’être traités avec respect. Vous pouvez écarter les requêtes pertinentes, mais cela n’aidera pas le cours de l’action. Les analystes de Macquarie ont souligné que le leadership de Paytm dans le domaine des portefeuilles devient lentement hors de propos, grâce à la croissance exponentielle des paiements UPI.

La maison de courtage estime maintenant que les actions ne valent pas plus de 900 ` chacune. Si les investisseurs, petits et grands, sont responsables de leurs décisions et ne peuvent blâmer personne d’autre qu’eux-mêmes pour s’être emportés, SEBI doit néanmoins se pencher sur la question. Il pourrait peut-être insister sur un certain degré de rentabilité et de bénéfices avant une introduction en bourse.

Le fait est qu’autant que les entreprises numériques ont un énorme potentiel de croissance, elles sont également vulnérables aux changements technologiques rapides. Et avec le capital en abondance, les barrières à l’entrée sont désormais plus faibles. Ainsi, même si personne ne reproche aux start-ups leur droit de se vanter ou leurs soldes bancaires, elles doivent se comporter.