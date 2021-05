La bonne nouvelle que nous pouvons glaner du “ super-épandeur ” du Texas qui ne l’était pas, comme 73K se sont réunis – RedState ⋆ .

Vous avez peut-être entendu parler du combat Canelo Alvarez / Billy Joe Saunders qui a eu lieu le 8 mai. Il a retenu l’attention, car c’était l’événement le plus fréquenté que le pays ait connu depuis le début de la pandémie. 73 126 personnes étaient entassées au stade AT&T à Arlington, au Texas. On pensait également que c’était la plus grande foule jamais présente à un match de boxe américain en salle, comme nous l’avons rapporté.

Bien que les masques aient été encouragés lors de l’événement, vous pouvez voir que beaucoup s’en sont dispensés.

73000 personnes à Dallas sont hypnotisées pour Canelo #alvarezsaunders (via @ DanRafael1) pic.twitter.com/z8idgFl1Rx – JzoSports (@JzoSports) 9 mai 2021

Le plus grand événement de boxe en salle de l’histoire des États-Unis. Samedi soir. AT&T Stadium, Arlington, Texas. Le Texas est ouvert, 100% # boxe #alvarezsaunders https://t.co/gjMM0eqbQ9 – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 9 mai 2021

Comme l’a dit ma collègue Becca Lower: «Le gouverneur du Texas, Abbott, vient de montrer à l’Amérique à quoi ressemble la liberté – en une seule photo.»

Maintenant, les médias et la gauche crieraient probablement que c’était un événement «super-propagateur», et si quelque chose allait déclencher une épidémie de coronavirus de Wuhan, ce serait peut-être cela.

Sauf comme Allahpundit l’a observé à Hot Air, non seulement les cas n’ont pas augmenté, mais les cas ont en fait diminué davantage qu’ils ne l’étaient le 8 mai. Il a observé que la moyenne de sept jours des cas dans tout l’État le 8 mai était de 2 507 cas. La moyenne la plus récente, au 20 mai, est de 2 024. C’est une baisse de 19%. La moyenne du comté était de 169 par jour le 8 mai. Au 20 mai, elle était tombée à 134. C’est une baisse de 21%.

Seulement 42% des habitants du Texas ont reçu leur première dose de vaccin, observe-t-il. Bien que la plupart des Texans n’aient pas été complètement vaccinés, il n’y avait toujours pas d’épidémie apparente. Donc, cela suggère que soit les chiffres chutaient si rapidement que toute “ épidémie ” du combat a été absorbée, ou que les gens à ce stade peuvent avoir développé une immunité suffisante pour l’avoir eu – et certains ont été vaccinés – que les nombres de cas sont juste chute sans éclosion.

Allahpundit note que c’est même le Texas étant dans la moitié inférieure du pays, en ce qui concerne les taux de vaccination.

Le Texas est dans la moitié inférieure des 50 États mesurés par les taux de vaccination, mais il semble qu’il y ait déjà suffisamment d’immunité dans la population pour que 73000 fans puissent se réunir à l’intérieur sans impact sur la tendance à la baisse des cas. Le scénario optimiste de Joe Biden il y a quelques mois selon lequel suffisamment d’Américains pourraient être vaccinés d’ici le 4 juillet pour sécuriser les petits barbecues dans la cour n’a jamais semblé plus pittoresque.

Donc, cela semble être de très bon augure dans le mouvement vers l’immunité collective, même en l’absence de taux de vaccination encore élevés.

Quoi qu’il en soit, c’est une très bonne nouvelle pour le Texas – et une bonne nouvelle pour le reste d’entre nous – lorsque nous examinons les progrès des choses. Le Texas a maintenant son taux de positivité le plus bas depuis qu’il a commencé à conserver des données pendant la pandémie.