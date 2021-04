La bonne orientation pour les investisseurs en technologie

Trouver des actions explosives n’est qu’une partie du défi… maîtriser vos émotions est tout aussi important… là où Luke Lango exhorte les investisseurs technologiques à se concentrer aujourd’hui

Disons qu’un de nos analystes recommande une action qui retourne 5 000%.

Vous n’obtiendrez pas ces rendements si la volatilité de cette action vous conduisait à paniquer et vendre des années avant que ces gains qui changent votre vie ne s’accumulent.

La réalité est que trouver des actions gagnantes n’est qu’une partie du jeu. La maîtrise de vos émotions est un pilier tout aussi essentiel d’un investissement réussi.

Ce qui a un impact important sur vos rendements, c’est la façon dont vous gérez les émotions naturelles de peur et de cupidité … comment vous décidez de protéger votre patrimoine (éventuellement en utilisant un stop-loss, ou en utilisant des tailles de position mesurées, et / ou en bloquant certains gains à mesure qu’une action grimpe) )… Et surtout, sur quoi vous décidez de vous concentrer (par exemple, la faiblesse du cours des actions à court terme ou la croissance potentielle à long terme).

Essentiellement, cela se résume à la façon dont vous répondez à une question fondamentale …

Comment vous éviterez-vous de faire dérailler vos propres gains de portefeuille?

Dans le numéro d’Innovation Investor de jeudi dernier, Luke Lango a aidé ses lecteurs à s’attaquer à cette composante émotionnelle de l’investissement. Il l’a fait en rappelant aux investisseurs technologiques sur quoi ils devraient se concentrer aujourd’hui:

Les mouvements de prix à court terme n’ont pas d’importance. Ce qui compte, c’est l’innovation à long terme.

Cela a été une période de six semaines difficile pour les investisseurs technologiques. La flambée des taux d’intérêt a conduit à la volatilité du secteur, de nombreuses actions de premier plan ayant subi des baisses à deux chiffres (bien que, heureusement, la technologie ait rebondi ces derniers jours).

Si vous avez fait attention aux gros titres, vous envisagez peut-être de suivre le troupeau – dans ce cas, cela signifie vendre vos actions de croissance basées sur la technologie pour les transformer en actions de valeur.

Mais cela pourrait être voué à l’échec pour votre richesse à long terme.

Aujourd’hui, regardons à l’intérieur du problème de Luke Innovation Investor pour voir pourquoi l’innovation, et non les cours boursiers, devrait être au centre des préoccupations des investisseurs technologiques aujourd’hui.

Il sera essentiel de se rappeler si – ou plutôt, quand – les taux d’intérêt continuent de grimper et la technologie subit une pression supplémentaire.

Allons-y.

*** Comment l’accent mis sur l’innovation peut vous guider vers une richesse qui change votre vie

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est notre expert en hyper croissance et l’analyste derrière Innovation Investor. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques de pointe qui sont à l’avant-garde des tendances explosives.

Ces dernières semaines, il a expliqué aux lecteurs pourquoi la hausse des taux d’intérêt ne fera pas dérailler la richesse technologique à long terme. Même si les prix du marché de nombreux leaders technologiques ont fortement chuté, Luke a exhorté les lecteurs à avoir une vue d’ensemble.

Dans le numéro de jeudi dernier, il est allé plus loin en mettant en évidence certains des plus grands gagnants technologiques d’aujourd’hui qui ont subi leurs propres pertes il y a des années.

Mais ce qui a soutenu ces entreprises sur le long terme – et récompensé les investisseurs qui ont maintenu le cap – c’est l’innovation.

Luke commence par pointer vers Apple. En 1983, le battage médiatique autour de l’ordinateur révolutionnaire «Lisa» d’Apple a fait doubler le stock d’Apple. Mais lorsque les ventes de Lisa ont chuté, le stock d’Apple a fait de même.

De 1983 à 1985, Apple s’est écrasé à 80%.

Voici Luke:

La plupart du monde avait jeté l’éponge sur Apple. Mais tout le monde n’était pas aussi myope… Quelques investisseurs sélectionnés – réalisant le pouvoir de l’innovation – ont reconnu que si l’ordinateur Lisa était un flop, l’innovation inhérente au produit était spéciale … et ont compris que tout ce qu’Apple avait besoin de faire pour être un énorme succès à long terme était de canaliser cette innovation dans divers autres produits informatiques. Bien sûr, nous savons tous que c’est exactement ce qui s’est passé.

Au cours des trois décennies suivantes, les investisseurs d’Apple ont bénéficié de 2 400 rendements.

Ensuite, Luke pointe vers Microsoft.

De janvier à début octobre 1987, le cours de son action a presque quadruplé. Mais à la suite du Black Friday, il a perdu plus de la moitié de sa valeur en quelques semaines.

Retour à Luke:

Beaucoup de gens ont abandonné Microsoft, car ils ont été effrayés par une baisse de 50% du cours de l’action. Pourtant, au cours des trois prochaines décennies, Microsoft a changé le monde avec ses ordinateurs, ses systèmes d’exploitation, ses logiciels de productivité d’entreprise et son infrastructure de cloud computing – et le stock de Microsoft a grimpé en flèche 1 350X de ces creux de la fin de 1987.

Ensuite, il y a eu Amazon. Après le crash de Dot-Com en 2000, Amazon s’est écrasé à 95%.

Luke pointe également Netflix. En 2011, le titre a perdu plus de 80% lorsqu’il s’est séparé de l’activité de location de DVD de son activité de streaming.

Pourtant, Amazon est en hausse de 501X par rapport à ses plus bas de 2001, et Netflix a grimpé de 67X.

Retour à Luke:

Donc… comme vous pouvez le voir… l’histoire nous enseigne une leçon remarquablement simple et importante en matière d’investissement, et c’est celle-ci: Les mouvements des cours boursiers à court terme n’ont pas d’importance. L’innovation à long terme est importante. L’innovation à long terme génère une valeur économique à long terme, et la valeur économique à long terme fait grimper les cours des actions dans une fenêtre de plusieurs années. C’est si simple … Si l’innovation sous-jacente est robuste, les taux de croissance de l’entreprise resteront sains et le titre s’envolera… Si l’innovation sous-jacente est absente, les taux de croissance de l’entreprise s’effondreront et l’action continuera de s’effondrer.

*** Mais comment les évaluations élevées interviennent-elles dans tout cela?

Les évaluations comptent, point final.

Lorsque la valorisation d’une entreprise devient trop désordonnée (sur le bas ou le haut de gamme), le marché a finalement tendance à la repousser vers la moyenne. Et cela peut absolument avoir un impact sur le prix d’une action.

Mais cela rejoint le point de vue de Luke …

Le reflux et le flux à court terme d’un cours boursier, même s’il s’agit d’un recul prononcé, ne devraient pas être l’objectif principal d’un investisseur technologique si l’histoire de l’innovation à long terme est intacte.

Pour illustrer, nous examinons ci-dessous les ratios cours / bénéfices historiques pour Apple et Amazon (nous aurions pu inclure les autres, mais nous avons choisi de ne pas le faire pour l’espace).

Comme vous le verrez, parfois, ils sont devenus horriblement gonflés. Mais cela n’a pas diminué le potentiel d’innovation des entreprises elles-mêmes – cela a plutôt eu un impact sur le prix qu’un investisseur a payé pour cette innovation.

Mais dans ces exemples, même l’achat à une valorisation de saignement de nez s’est finalement avéré rentable car l’innovation a conduit les prix du marché à de nouveaux sommets.

Voici le P / E d’Apple de 1991 à aujourd’hui. Il est passé à plus de 380 en 2000 et à 300 en 2003. Pendant une grande partie du milieu des années 2000, il était de 40+. Au moment où j’écris, il se situe à 33,31.

Vous trouverez ci-dessous le ratio P / E d’Amazon.

En 2012, il a grimpé au-dessus de 3500. À partir de 2013, il a passé une grande partie de son temps au-dessus d’une valeur de 150. Au moment où j’écris, il se situe à 75,68.

*** Mais revenons à l’angle de l’émotion – que se passe-t-il lorsque l’action d’une entreprise technologique innovante s’effondre?

Vous avez quelques options …

Tout d’abord, vous évaluez ce que Luke considère comme le critère le plus important pour rester fidèle à un stock technologique: son potentiel d’innovation.

S’il est toujours solide et que votre horizon de placement spécifique dispose de suffisamment de temps, vous tenez simplement.

Mais soyons maintenant réalistes – que se passe-t-il si vous aimez le potentiel d’innovation d’une action, mais que vous n’avez pas le ventre pour résister à un effondrement massif, ou si vous n’avez pas un horizon d’investissement long, ou si la position est surpondérée dans votre portefeuille ?

C’est à ce moment-là qu’il faut utiliser des mesures de protection du patrimoine. Comme indiqué précédemment, nous parlons de stop-loss ou vous vendez votre position à une taille qui permet une tranquillité d’esprit, même si l’action tombe en panne.

Il n’y a également aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas respecter un stop-loss dans le but de racheter dans quelques mois plus tard.

Je ne vous suggère pas d’essayer de chronométrer le marché – il est presque certain que vous ne chronométrerez pas exactement le fond du marché lorsque vous envisagez de racheter. Mais cela ne devrait pas être votre objectif.

Au contraire, vous lancez simplement un nouvel investissement à un prix qui, selon vous, vous récompensera compte tenu de l’évaluation de l’entreprise et des perspectives de croissance par rapport à votre calendrier d’investissement spécifique.

Mais souligner tout cela est une chose…

La présence, ou l’absence, du potentiel d’innovation d’une entreprise.

À long terme, c’est ce qui créera ou détruira de la richesse.

Luke fait remarquer à ses lecteurs que les entreprises détenues dans leur portefeuille d’Investisseurs d’Innovation tirent parti de la puissance de l’innovation pour changer la façon dont notre monde fonctionne.

Retour à Luke:

Tant que cela reste vrai, nous restons convaincus que la faiblesse à court terme de nos actions est une opportunité à long terme. Nous investissons dans des changements mondiaux ici… Peu importe où se situent les cours des actions aujourd’hui. Nous nous soucions de savoir où ils seront dans cinq ans. Nous pensons que la réponse pour presque tous nos stocks est plusieurs centaines de pour cent de plus. Alors, faites-vous une faveur et oubliez ce bruit à court terme. Restez avec les gens et les entreprises qui changent le monde. Restez fidèle à l’innovation. Et ne laissez pas les sautes d’humeur de Wall Street vous chasser des opportunités d’investissement qui changent votre vie – comme elles ont chassé des milliers d’investisseurs d’Apple en 1983 ou de Netflix en 2011. Ne soyez pas l’investisseur qui laisse la peur et la panique leur coûter des millions. Au lieu de cela, soyez l’investisseur qui laisse la patience et l’innovation les guider pour gagner des millions.

*** Un nouvel ajout au portefeuille Innovation Investor de Luke

Avant de conclure, un petit mot…

Compte tenu de la vente massive de la technologie au cours des six dernières semaines, Luke a trouvé de multiples opportunités d’achat. Donc, pour simplifier les choses pour les abonnés, il vient d’introduire une nouvelle fonctionnalité dans son portefeuille appelée «Top Picks».

Voici Luke pour expliquer:

Avec «Top Picks», je nommerai chaque mois un seul premier choix d’actions dans chaque mégatendance d’investissement – donc, un premier choix d’actions pour le portefeuille Green Wave, un premier choix d’actions pour le portefeuille Next-Gen Mobility, etc. Ces meilleurs choix représentent la crème de la crème de notre portefeuille à ce moment-là. En pratique, ce sont les actions que nous achèterions si nous ne pouvions acheter qu’une seule action dans chaque mégatendance.

Pour en savoir plus sur l’Investisseur Innovation de Luke et accéder à ces Top Picks, cliquez ici.

Dans tous les cas, si vous êtes un investisseur en technologie, demandez-vous où vous vous concentrez aujourd’hui – sur les prix à court terme ou le potentiel d’innovation à long terme.

Voici Luke avec le dernier mot:

Pour être sûr, nous ne pensons pas que la vente est terminée. Les prochains mois seront caractérisés par une dynamique de va-et-vient entre les haussiers et les baissiers, car certaines grandes lectures d’inflation en avril et mai provoqueront des paniques à court terme à Wall Street. Mais nous croyons fermement que ces paniques – comme les paniques de février et mars – ne seront guère plus que de grandes opportunités d’achat à long terme… Ignorez le bruit. Ignorez les têtes parlantes. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment – l’innovation… la seule chose qui génère toujours et toujours une valeur à long terme. Se souvenir: L’innovation peut être mise en pause. Cela ne peut jamais être arrêté.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsburg