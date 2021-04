La bonne plateforme de gouvernance

Les contribuables bénéficient de marchés publics fondés sur des règles, transparents et rationalisés, qui améliorent la transparence et ont un impact positif sur l’économie et la gouvernance.

Par Talleen Kumar

Dans sa conception gandhienne, la décentralisation du pouvoir politique et économique est fondamentale pour une démocratie fondée sur les libertés et les initiatives individuelles. La vision de Gandhi d’une telle décentralisation a également vu des individus participer activement au gouvernement. Près de sept décennies plus tard, les technologies numériques peuvent peut-être concrétiser cette vision d’un gouvernement décentralisé qui permet la participation et l’engagement individuels. Une véritable décentralisation du gouvernement signifie passer d’un système fragmenté et complexe protégé par des gardiens et des processus hérités à des plates-formes transparentes, réactives, flexibles et conviviales.

Les 150 dernières années ont vu les populations et la complexité économique se multiplier. Dans un pays comme l’Inde, par exemple, chaque district peut avoir des industries locales et des chaînes d’approvisionnement qui dépassent la complexité économique de nations entières avant la révolution industrielle. Compte tenu de l’hétérogénéité, il devient rapidement évident pour un administrateur que les politiques doivent être façonnées selon les contours et les particularités de régions administratives de plus en plus petites – à terme, il faudrait une gouvernance personnalisée.

Inévitablement, la confluence de la décentralisation et de la personnalisation mènera au conflit: pour élaborer des politiques adaptées à la situation, il faudra donner au gouvernement plus de pouvoir pour décider séparément du bien-fondé de chaque décision – cela crée parfois une situation où les gens commencez à chercher des moyens d ‘«influencer» les décideurs pour qu’ils atteignent leurs objectifs et tout cela crée finalement une culture du saut de file d’attente. Comment offrir un gouvernement à la fois personnalisé et juste? Dans le passé, la prestation de services personnalisés signifiait également donner plus de pouvoir aux processus bureaucratiques, et l’érosion conséquente et inévitable de la prise de décision juste et impartiale au fil du temps. Pour résoudre ce dilemme, il faut un nouveau paradigme de gouvernance qui remplace une hiérarchie monolithique, réglementée et centralisée par des plates-formes compétitives, centrées sur les citoyens et décentralisées.

Nous utilisons des plates-formes tous les jours pour faire des emplettes, appeler des taxis, réserver des billets, effectuer des paiements et obtenir et partager des informations. D’ici 2023, on estime que près des deux tiers des Indiens auront à la fois un appareil mobile et un accès Internet. Faire une demande de licence gouvernementale en ligne sera probablement plus facile et moins coûteux que de se rendre dans un bureau physique pour rencontrer un agent et remplir plusieurs formulaires. Cette population numérique croissante est une opportunité de révolutionner les processus gouvernementaux hérités. L’approche de la plateforme a déjà été utilisée avec succès en Inde. Par exemple, selon le rapport sur l’état d’Aadhaar (2019), 95% des Indiens ont actuellement Aadhaar et l’utilisent en moyenne une fois par mois. L’UPI du NPCI a déclenché une révolution dans l’écosystème des paiements numériques en Inde en fournissant une plate-forme unique permettant aux clients d’accéder à des fonctionnalités de routage, de paiements et de services bancaires transparents. Le succès d’UPI est dû à sa structure de plateforme hautement évolutive réunissant différents ensembles d’utilisateurs ou de parties prenantes (clients, banques et commerçants). L’appel du Premier ministre pour que tous les marchés publics soient sur le marché électronique du gouvernement (GeM) a conduit à Rs 1,16,000 crore de valeur de transaction cumulée au 31 mars 2021.

Fondamentalement, les plates-formes numériques créent et fournissent l’infrastructure participative ouverte pour permettre à différents groupes d’utilisateurs ou de parties prenantes (comme les acheteurs et les vendeurs sur Amazon ou le GeM) d’interagir les uns avec les autres dans divers contextes. Les plates-formes unifiées permettent des interactions solides entre ces parties prenantes qui génèrent de la valeur les unes pour les autres. Les plates-formes bénéficient également d’effets de réseau positifs, c’est-à-dire de la valeur supplémentaire générée par des interactions robustes entre différents utilisateurs et de la liberté d’innover. Dans GeM, par exemple, les principaux utilisateurs sont les organisations gouvernementales d’acheteurs et les vendeurs / prestataires de services.

Grâce à une plate-forme ouverte, facile à utiliser et accessible, GeM a transformé la façon dont les marchés publics sont menés en permettant un marché concurrentiel et transparent qui offre de plus en plus de valeur à mesure qu’il évolue. Les acheteurs gouvernementaux bénéficient d’un écosystème diversifié de vendeurs qui se font concurrence pour fournir des biens et des services de meilleure qualité et rentables. Les vendeurs bénéficient de la facilité de faire des affaires avec le gouvernement (par exemple par l’incitation à des paiements en temps opportun et plus d’opportunités) sur la plate-forme.

Les contribuables bénéficient de marchés publics fondés sur des règles, transparents et rationalisés, qui améliorent la transparence et ont un impact positif sur l’économie et la gouvernance. Les plates-formes remplacent la prise de décision ad hoc, au cas par cas, par une prise de décision cohérente à l’échelle du système, basée sur des politiques. Par exemple, GeM a remplacé les pratiques d’appels d’offres classiques par des enchères transparentes et automatiques: un acheteur gouvernemental peut toujours définir des normes pour ce qu’il souhaite acheter et ses caractéristiques, spécifications, termes et conditions, mais ne peut pas sélectionner le vendeur en fonction de considérations étrangères.

En raison des technologies numériques et de la connectivité en constante augmentation, les plates-formes évoluent beaucoup plus efficacement que les formes linéaires traditionnelles de gouvernement. Cela peut mettre plus de pouvoir, d’accès et d’autonomie entre les mains des citoyens. Par exemple, 49% des personnes enregistrées sur Aadhaar ont utilisé la plateforme pour accéder aux services pour la toute première fois (par exemple ration, MGNREGA, pensions sociales, cartes SIM et / ou comptes bancaires). Les plates-formes éliminent les asymétries d’information traditionnelles et rationalisent les processus et les fonctions bureaucratiques. Pensez à la transparence et à l’efficacité induites par les économies d’échelle, le système uniforme et cohérent fondé sur des règles du Réseau de la taxe sur les produits et services (GSTN) pour les contribuables et les gouvernements central et des États. La plate-forme eNAM est un portail de commerce électronique pan-indien qui met en réseau différents APMC-mandis pour créer un marché national unifié pour les produits agricoles, permettant aux agriculteurs de bénéficier des signaux du marché en temps réel dans la commercialisation et la vente de leurs produits. Les plates-formes éliminent les gardiens (comme les intermédiaires dans le transfert des avantages gouvernementaux, comme dans la rationalisation du DBT via Aadhaar).

Les progrès du cloud computing et de la technologie permettent une amélioration continue des plates-formes grâce à des boucles de rétroaction basées sur les données générées par les utilisateurs sur la plate-forme. Chez GeM, nous testons l’utilisation de l’intelligence artificielle avancée et de l’apprentissage automatique pour identifier les comportements déviants sur la plate-forme et introduire des incitations à induire un changement de comportement pour les acheteurs et les vendeurs dans un marché ouvert et transparent. La puissance des plates-formes peut être encore augmentée avec des technologies telles que l’IA pour offrir des gains d’efficacité et une personnalisation, ainsi que la blockchain pour permettre aux entités de s’autoréguler. La plateforme GeM a récemment mené un pilote conduisant à la transparence des conditions de transport des produits pharmaceutiques. De même, les analyses avancées et l’intelligence artificielle sont largement utilisées sur la plate-forme pour alimenter la recherche et signaler les transactions suspectes.

Pour tirer parti du pouvoir des plates-formes au sein du gouvernement, nous devons tout d’abord développer un cadre de consentement et de confidentialité solide pour apaiser les préoccupations des citoyens quant à la manière dont leurs données seront traitées. Deuxièmement, il convient de créer un SPV chargé d’incuber les plateformes en concertation avec les start-up et l’écosystème de l’innovation. Ce SPV doit être géré par une équipe professionnelle et bien qu’il puisse bénéficier d’un financement initial, il doit avoir une voie vers l’autosuffisance. Troisièmement, un examen de l’ensemble du processus gouvernemental doit être effectué pour comprendre quelles interfaces peuvent être «plates-formes». Les processus hérités qui provoquent des frictions et abaissent la barre de l’expérience des citoyens peuvent être immédiatement écartés.

Quatrièmement, tous les États peuvent et doivent être associés par le biais de mécanismes de gouvernance participatifs et innovants tels que le Conseil de la TPS et être habilités à développer le changement avec ce paradigme. Cinquièmement, la croissance des plates-formes privées et des plates-formes public-privé doit être encouragée et il doit y avoir une feuille de route pour l’interopérabilité entre les différentes plates-formes et l’accès sécurisé aux données entre les plates-formes. Sixièmement, une stratégie cohérente et unifiée de gouvernance électronique et d’adoption de plates-formes dans tous les départements à travers une approche pangouvernementale peut être conceptualisée en consultation avec les organisations gouvernementales centrales et étatiques.

Il ne fait aucun doute que l’Inde est prête pour une transformation numérique, le gouvernement tirant parti des plates-formes pour collecter des impôts, distribuer des avantages, fournir des services et construire des infrastructures. Nous devons cependant rester réfléchis tout en réinventant les fonctions gouvernementales en tant que plates-formes. Pour développer des plates-formes efficaces, efficientes et durables qui profitent aux citoyens, il est essentiel de renforcer la sécurité numérique et d’adopter des cadres juridiques solides et les meilleures pratiques mondiales.

L’auteur est PDG, GeM. Les opinions sont personnelles

