La bonne prononciation d’IKEA révélée, et nous nous sommes trompés tout ce temps

Vous connaissez probablement le géant de la vente au détail de meubles IKEA, même si vous n’avez pas prononcé le nom de l’entreprise « correctement ». Au fil des ans, les représentants d’IKEA ont parfois souligné que des personnes de langues maternelles différentes prononçaient le nom de leur entreprise différemment, mais qu’il n’y avait pas de « bonne » façon de le dire. Pourtant, lorsque le compte Instagram d’IKEA Singapour a publié sur ce sujet en octobre, les acheteurs étaient perplexes.

IKEA Singapour a publié une infographie disant que son nom se prononce « EE-kay-UH », et non « AI-kay-UH » ou « Ai-kee-UH » comme la plupart des anglophones ont tendance à le prononcer. Cela faisait partie d’une série de publications « fun fact » que le magasin a publiées pour célébrer une série de succès, mais cela a surpris les acheteurs du monde entier. Les clients ont été choqués et embarrassés de découvrir qu’ils avaient « tort », bien que les locuteurs natifs suédois disent que ce n’est pas si simple.

Les abonnés pouvaient à peine croire ce qu’ils lisaient. « RÉGLER LE RECORD STR8 », lit-on dans un des principaux commentaires. Une autre personne a écrit : « Ma vie a été un mensonge ! tandis qu’une troisième personne a ajouté: « Je l’ai bien prononcé, la plupart du temps. »

Naturellement, toute personne qui parle suédois avait probablement la prononciation correcte dès le début. Pour le reste d’entre nous, IKEA nous a donné de nombreuses occasions d’apprendre à prononcer son nom. La société a même expliqué la signification de son nom dans une interview de 2018 avec Quartz alors qu’elle célébrait son 75e anniversaire en affaires.

À l’époque, un porte-parole avait déclaré qu’IKEA était un acronyme. Les deux premières lettres représentent les initiales du fondateur, Ingvar Kamprad, la troisième le nom de sa ferme familiale, Elmtaryd, et la quatrième le village où il a grandi, Agunnaryd, situé à Småland, en Suède. Un locuteur natif suédois prononcerait presque certainement cet amalgame avec la même inflexion que Kamprad – « EE-kay-UH ».

« C’est tout à fait naturel que les gens prononcent « IKEA » et les noms suédois de ses produits avec un accent local. C’est tout à fait normal ! » a ajouté le porte-parole. Pourtant, les clients sont toujours abasourdis lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont fait une erreur sans s’en rendre compte.

Après près de huit décennies d’activité, IKEA est devenu un incontournable de nombreux centres de vente au détail et une destination incontournable pour les meubles bon marché et faciles à déplacer. La société est actuellement basée aux Pays-Bas, avec des chaînes dans le monde entier.