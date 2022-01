La bosse de l’appareil photo de l’Oppo Find X5 a l’air vraiment géniale dans ces rendus

Il manque également un appareil photo, par rapport à son prédécesseur

Oppo n’est pas étranger à essayer de nouvelles choses, en particulier dans sa gamme phare, la série Oppo Find X. La première entrée a vu une conception d’affichage unique sans lunette avec des caméras avant et arrière motorisées avant de passer à quelque chose d’un peu plus conservateur avec le Find X2. Ensuite, le X3 a reçu des éloges pour son design élégant et ses performances surprenantes. La société travaille maintenant d’arrache-pied sur son prochain produit phare, et si ces rendus nouvellement refaits finissent par retenir l’eau, la bosse de l’appareil photo de l’Oppo Find X5 pourrait faire l’objet d’opinions très partagées.

Ces rendus proviennent d’OnLeaks en collaboration avec Prepp.in et montrent le prochain Oppo Find X5. Le nom n’est pas définitif, mais nous pouvons supposer sans risque que la société sautera le numéro 4 car elle est considérée comme malchanceuse en Chine. Il n’est pas non plus clair si nous regardons le modèle pro ou non, mais il n’y aura probablement pas de différences physiques de toute façon. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’aspect le plus immédiatement visible est le boîtier de la caméra – il ressemble à celui du Find X3, mais au lieu d’être carré, il a un bord inférieur incliné qui lui donne une forme unique. Deux gros capteurs d’appareil photo sont immédiatement visibles, avec un troisième plus petit sur le côté au-dessus du flash. En comparaison, le Find X3 avait trois appareils photo plus grands et un petit, il semble donc que le Find X5 en perd un. Si nous devions deviner, nous dirions que l’objectif du microscope serait celui qu’il faut.

À part le module de caméra, il semble identique à son prédécesseur – même écran, même conception globale. L’écran (presque certainement 120Hz) sera de 6,78 pouces. Nous n’avons pas de détails sur d’autres spécifications, mais la source fournit des spécifications « prédites » qui incluent un chipset MediaTek Dimensity 9000 avec 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Nous devrons attendre et voir si ceux-ci sont exacts ou non, mais le processeur serait une surprise. Tous les modèles de la série Find X3 sont livrés avec des puces Snapdragon, nous nous attendions donc à ce que le Find X5 Pro soit lancé avec un chipset Snapdragon (vraisemblablement le 8 Gen 1), mais ces informations suggèrent le contraire.

Nous ne savons pas quand le Find X5 sortira, mais s’il tombe en panne comme les lancements précédents, nous devrions voir une annonce vers mars.

