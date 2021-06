La bouche sèche peut augmenter jusqu’à 56% chez les patients atteints de Covid-19

07/06/2021 à 09:00 CEST

Différentes études scientifiques ont montré que la prévalence de la xérostomie ou la sécheresse de la bouche augmente jusqu’à 30-56% chez les patients COVID-19, alors que, dans la population générale, sans compter les effets de la pandémie, elle peut varier entre 20-40%.

La xérostomie ou sensation subjective de bouche sèche est généralement associée à une salive diminuée ou absente ou des changements dans sa composition.

Cette diminution de la production de salive peut affecter négativement la santé et la qualité de vie du patient.

Les hypothèses développées par différents chercheurs suggèrent que dans le contexte des patients qui ont été touchés par COVID-19, la bouche sèche pourrait survenir comme conséquence directe du coronavirus, qui affecte les glandes salivaires provoquant une production moindre de salive.

Cette affectation pourrait être due à l’expression dans les glandes salivaires de la Récepteurs ACE-2, utilisé par le SARS-CoV-2 pour infecter les cellules humaines.

À certaines occasions, cet effet direct du virus pourrait être aggravé par des effets secondaires de médicaments utilisé pour traiter les symptômes du Covid-19 ou encore par l’utilisation continue du masque, qui nous encourage à respirer par la bouche plutôt que par le nez, provoquant une plus grande sécheresse de la cavité buccale.

Qu’est-ce que la xérostomie ?

Tout le monde à un moment donné a eu la sensation d’avoir la bouche sèche. Lorsque nous sommes nerveux, stressés & mldr; Nous pouvons également avoir ce sentiment si nous fumons ou buvons de l’alcool.

Et est-ce que l’apparence de la xérostomie, son nom médical, peut varier en fonction de l’âge et de l’état de santé général.

En plus de ce qui a déjà été dit, la cause de la sécheresse buccale peut être due à :

Les effets secondaires de certains médicaments, qui font que les glandes salivaires produisent moins de salive. Certaines maladies qui affectent les glandes salivaires. Par exemple, le syndrome de Sjögren, le diabète, le VIH/SIDA ou l’hépatite C. Radiothérapie lorsqu’elle affecte la région des glandes salivaires Chimiothérapie Lésions nerveuses causées par des blessures à la tête ou au cou

Symptômes de la xérostomie

Les principaux symptômes qui avertissent de la possibilité de souffrir de sécheresse buccale ou de xérostomie sont :

Sensation de bouche sèche et/ou bouche pâteuse Langue brûlante Mauvaise haleine Altération du goût Sensation de soif persistante Difficulté à mâcher, avaler ou parler Lèvres sèches

Et bien qu’il s’agisse d’une pathologie sans gravité, le manque de salive dans la bouche, en plus d’être une sensation assez désagréable, peut causer d’autres problèmes tels que rougeur, irritation, inflammation des muqueuses (stomatite), mauvaise haleine (halitose), fissures des lèvres et de la langue ou risque accru d’infections buccales.

La salive est nécessaire au bon fonctionnement de la bouche car elle sert à nettoyer et à protéger la bouche, à percevoir le goût, à digérer, à faciliter la parole ou à réguler le pH.

Au-delà des désagréments précédemment décrits, la diminution de la sécrétion normale de salive peut provoquer accumulation de bactéries causes nocives de carie dentaire, de maladie des gencives, de mauvaise haleine ou d’infections buccales répétées.

Comme le préviennent les spécialistes, la xérostomie pouvant être un trouble dérivé d’autres maladies systémiques, ses soins et son traitement peuvent impliquer différents professionnels de la santé, tels que des dentistes ou des médecins spécialistes dans chaque pathologie.

Le Dr Carmen Jódar, médecin de soins primaires, explique comment la xérostomie est un problème à un niveau général, qui affecte plus que les patients COVID-19.

“C’est un trouble qui touche la population générale, et plus maintenant avec l’utilisation de masques, qui induit un plus faible débit de salive et assèche beaucoup la bouche”, précise-t-il.

«Le temps de port du masque est proportionnel à la sécheresse de la bouche », conclut le médecin.

Heureusement, dans la plupart des cas, la sécheresse buccale peut être traitée en récupérant ou en stimulant la sécrétion salivaire.

Une des solutions possibles pourrait être la recommandation du utilisation de produits qui aident à hydrater la cavité buccale et qui favorisent la production naturelle de salive.

En cas de xérostomie irréversible, la solution passe par une hydratation maximale de la cavité buccale.

Que faire si ma bouche est sèche ?

La sensation causée par la xérostomie est très, très désagréable.

Ainsi, une fois que nous sommes allés chez le médecin pour nous assurer qu’il n’y a rien d’anormal derrière le manque d’hydratation orale, nous ne pouvons que traiter les symptômes. Comment?

Buvez beaucoup d’eau Ne consommez pas de boissons contenant de la caféine car cette substance contribue à la sécheresse Buvez beaucoup d’eau ou de liquides sans sucre dans les repas pour faciliter la mastication et la déglutition. Les chewing-gums et les bonbons peuvent aider à stimuler la ségrégation de la salive, en particulier ceux avec des saveurs d’agrumes ou de menthe. Bien sûr, toujours sans sucre, sans alcool ni tabac, attention à la quantité de sel que l’on ajoute aux aliments. Et les aliments épicés aussi – mettre un humidificateur dans la pièce pendant la nuit peut aider à réduire cette sensation de sécheresse.