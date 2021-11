La boucle AirTag Loop pratique d’Apple se vend à bas prix sur Amazon

Les propriétaires d’iPhone qui prévoient de voyager ou de faire beaucoup de projets cette saison des vacances peuvent trouver l’offre AirTag Loop d’aujourd’hui utile. À l’heure actuelle, sur Amazon, vous pouvez acheter la boucle pratique spécialement conçue pour transporter le tracker Bluetooth ultra large bande d’Apple à un prix historiquement bas d’environ 24 $ au lieu de 29 $. Cette offre est valable sur les coloris orange ou marine foncé.

D’autres couleurs sont également en vente, mais se vendent un peu plus. Vous pouvez acheter les variantes blanches ou jaunes pour 26 $, par exemple. Étant donné que les AirTags n’ont pas de trou pour la lanière (un geste très Apple), vous aurez besoin d’une boucle pour les attacher solidement aux sacs à dos, aux clés et à d’autres objets. Ainsi, même si vous en achetez un un peu à contrecœur, vous serez probablement heureux de l’avoir.

Notez, cependant, que nous avons vu la boucle AirTag marine profonde plonger jusqu’à 19 $ sur Adorama il y a environ un mois, il est donc possible que d’autres détaillants offrent des remises plus importantes à l’approche du Black Friday. Nous vous tiendrons au courant du Guide de The Verge pour le Black Friday.

Boucle AirTag Apple

La boucle AirTag d’Apple est conçue pour maintenir votre tracker Bluetooth en place et vous pouvez l’utiliser pour fixer vos AirTags à vos clés, bagages et autres accessoires.

Vous pouvez prendre de superbes photos et clips vidéo lors de votre prochain voyage tout en économisant de l’argent grâce à l’offre d’aujourd’hui sur la toute dernière caméra d’action GoPro. Normalement 500 $, Amazon et B&H vendent la GoPro Hero 10 Black pour 450 $ à la place. Cette caméra GoPro Hero possède toutes les caractéristiques étonnantes de son prédécesseur, que nous avons appelé la « caméra d’action la plus grande et la plus mauvaise du marché », et plus encore. Les nouveautés incluent un nouveau processeur, qui permet des fréquences d’images plus élevées et une capture à résolution accrue. Lisez notre critique.

Si cela dépasse un peu votre budget, la GoPro Hero 9 2020 est également en vente sur Amazon pour 350 $ – la plus forte baisse de prix que nous ayons vue pour ce modèle également.

GoPro Hero 10 Noir

La GoPro Hero 10 Black propose un nouveau processeur permettant de filmer en résolution 4K à 120 images par seconde.

Les propriétaires de Xbox peuvent désormais acheter la manette Xbox Elite Series 2 au meilleur prix à ce jour. Nous avons déjà surnommé «le meilleur contrôleur Xbox» lors de sa sortie en 2019, et vous pouvez maintenant l’obtenir pour 139 $ chez Walmart au lieu de 180 $, et 140 $ chez Target et Microsoft.

La série 2 permet de personnaliser facilement les boutons et les sticks analogiques, tandis que la batterie rechargeable intégrée devrait durer jusqu’à 40 heures avec une seule charge. Les poignées enveloppantes facilitent également la prise en main du contrôleur, tandis que les autres points forts incluent les manettes à tension réglable et la prise en charge à la fois de l’USB-C et du Bluetooth. Il est compatible avec les consoles Xbox Series X/S, ainsi qu’avec la Xbox One et Windows 10.

Manette Xbox Elite série 2

La Xbox Elite Series 2 est facilement l’une de nos manettes préférées chez The Verge. Il s’agit d’une amélioration par rapport au déjà excellent contrôleur Elite, avec une personnalisation approfondie, des boutons de palette arrière en option, ainsi qu’un d-pad interchangeable et des sticks analogiques qui vous permettent d’adapter sa disposition à votre style de jeu dans des dizaines de combinaisons uniques.

Si vous préférez vous procurer l’un des meilleurs jeux vidéo de 2021, Target propose également jusqu’à 60% de réduction sur certains jeux vidéo pour les consoles Nintendo, Xbox et PlayStation jusqu’au samedi 6 novembre. L’une de ces offres comprend 50% de réduction sur Hitman 3, que nous avons appelé dans notre revue « le jeu Hitman le plus accessible et le plus cohérent à ce jour ». À l’heure actuelle, Target vend à la fois les versions PS5 et Xbox Series X / S et Xbox One pour 25 $ au lieu de 50 $. Les membres RedCard peuvent également bénéficier d’une réduction supplémentaire de cinq pour cent, abaissant le prix à environ 23,75 $.

Hitman 3 (PS5)

Dans notre revue, nous avons qualifié le dernier Hitman de « jeu Hitman le plus accessible et le plus cohérent à ce jour ». Contrairement à ses prédécesseurs, il peut également être joué sur la plupart des systèmes, y compris Stadia et sur la Nintendo Switch.

Hitman 3 (Xbox Série X / Xbox One)

Dans notre revue, nous avons qualifié le dernier Hitman de « jeu Hitman le plus accessible et le plus cohérent à ce jour ». Contrairement à ses prédécesseurs, il peut également être joué sur la plupart des systèmes, y compris Stadia et sur la Nintendo Switch.

Ceux qui recherchent un téléviseur 4K abordable pourraient être intéressés de savoir qu’Amazon propose désormais les premières remises sur ses nouveaux modèles Omni Fire TV et Fire TV 4-Series. Vous pouvez économiser 150 $ sur les modèles Omni Fire TV à 560 $ 55 pouces et 510 $ 50 pouces, en payant 410 $ et 360 $ à la place, respectivement. Le téléviseur 4K fonctionne avec Alexa et permet en outre d’accéder aux principaux services de streaming tels que Netflix, Prime Video, Disney Plus, etc. sans matériel supplémentaire.

| Amazon

Amazon Omni Fire TV

Le nouveau téléviseur Omni Fire 4K d’Amazon fonctionne avec Alexa et offre des microphones intégrés pour que vous puissiez allumer le téléviseur et plus encore, tout en offrant également la prise en charge des appels vidéo bidirectionnels. Il donne également accès aux principaux services de streaming tels que Netflix, Prime Video, Disney Plus, etc.

Pendant ce temps, Amazon prend également 140 $ sur les éditions inférieures de 55 pouces et 50 pouces Fire TV 4-Series. Le modèle de plus grande taille coûte généralement 520 $, mais il coûte maintenant 380 $. La version 50 pouces coûte généralement 470 $, mais se vend maintenant à 330 $. Le téléviseur 4K Ultra HD prend également en charge HDR 10 et HLG et est livré avec une télécommande vocale Fire TV Alexa.

| Amazon

Amazon Fire TV série 4

La nouvelle édition Fire TV 4 Series d’Amazon se compose de téléviseurs 4K Ultra HD prenant en charge HDR 10 et HLG et est livré avec une télécommande vocale Fire TV Alexa.

Mais attendez! Il y a plus! Voici quelques autres offres intéressantes :

Amazon vend sa nouvelle tablette Fire HD 10 à 100 $ au lieu de 150 $ – un plus bas historique – lorsque vous achetez la version 32 Go. Vous pouvez également obtenir une remise supplémentaire de 20 % lorsque vous échangez certains appareils en vue de l’achat. Les lecteurs peuvent acheter une paire d’écouteurs à réduction de bruit QuietComfort 35 Series II de Bose 2017, qui peuvent basculer de manière transparente entre deux appareils jumelés, pour 180 $ au lieu de 299 $ sur Amazon.

