L’expert de Sky F1, Karun Chandhok, a déclaré que la dynamique Valtteri Bottas/Mercedes était tombée dans une « boue publique » entre les deux.

Bottas se retrouve dans une situation très familière chez Mercedes alors qu’il cherche à justifier une décision de prolonger son contrat Silver Arrows pour une autre année.

Cependant, contrairement aux saisons précédentes, il semble y avoir des fissures se manifestant dans la relation avec le début de la saison déjà marqué par une poignée de points d’éclair importants entre eux.

Alors que Bottas n’était pas disposé à jouer le match d’équipe à Barcelone lorsque Lewis Hamilton se fraye un chemin vers la victoire, le patron de Mercedes, Toto Wolff, a ensuite blâmé le Finlandais pour son rôle dans l’arrêt désastreux à Monaco qui a vu la course de Bottas arriver à une fin assez abrupte.

Le consensus général sur les commentaires de Wolff était qu’il était injuste envers Bottas en suggérant qu’il ne s’était pas arrêté correctement à ses marques dans la zone des stands. Beaucoup ont également souligné que les membres de l’équipe Mercedes qui s’occupaient du pneu avant gauche n’avaient pas de tels problèmes, donc le positionnement de sa voiture ne peut pas avoir été un problème majeur.

Chandhok a l’impression que la situation devient moche entre Bottas et Mercedes, et ce sera de la musique aux oreilles d’un spectateur très intéressé par George Russell qui cherche à gagner un siège dans l’équipe senior.

“Toute cette saga semble être une boue inutilement publique dans les deux sens et pas vraiment le signe d’une relation harmonieuse entre l’équipe et le pilote”, a déclaré Chandhok.

“J’imagine que George regardera cela avec plus qu’un intérêt passager.”

Je suis là 🤙🏼#VB77 #F1 #Baku @F1 @MercedesAMGF1

S.Etherington pic.twitter.com/Cy8exHCXYD – Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) 3 juin 2021

Chandhok réagissait à la réponse de Bottas à toute la débâcle monégasque, le Finlandais interrogé à ce sujet lors de la journée des médias à Bakou.

“J’ai été surpris”, a déclaré Bottas lorsqu’on lui a demandé sa réaction en voyant Wolff le blâmer en partie pour la gaffe de l’arrêt au stand à Monaco.

« J’ai regardé les séquences vidéo et, à mon avis, j’étais sur place.

« L’équipe et moi avons tenu un briefing normal après la course, nous avons également analysé la situation avec les ingénieurs de l’usine et ils ont tout compris parfaitement.

« Il n’y avait donc rien d’anormal dans l’analyse de la course.

« J’ai raté la ligne médiane d’environ 2 ou 3 centimètres, et si vous êtes aussi précis, c’est en fait plutôt bien.

« Nous avons également eu des inquiétudes au sujet des arrêts aux stands pendant quelques semaines, donc le problème n’est pas venu de nulle part.

