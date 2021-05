La bouée de sauvetage de l’Inde! Les chemins de fer indiens augmentent la livraison d’oxygène et transportent 813 tonnes d’OVM à travers le pays

Alors que UP a 25 camions-citernes d’oxygène, Maharashtra a reçu 10 camions-citernes, MP 12, Haryana cinq et Delhi quatre. Delhi devrait recevoir 120 MT d’OVM dans six pétroliers de Durgapur dans les prochaines 24 heures.

Accélérant le rythme de livraison de l’oxygène médical liquide (OVM) dans divers États du pays, les chemins de fer indiens ont transporté plus de 813 tonnes d’OVM vers les États. Maharashtra a reçu 174 MT, Uttar Pradesh 355 MT, Madhya Pradesh 34,77 MT, Delhi 70 MT et Haryana 79 MT. Alors que 14 trains «Oxygen Express» ont déjà terminé leur voyage, cinq autres trains chargés sont en route, transportant 342 tonnes de LMO dans 18 pétroliers.

Présentant ces informations lors d’une réunion de presse virtuelle samedi, le président du Conseil des chemins de fer, Suneet Sharma, a déclaré que les chemins de fer veilleraient à ce que l’oxygène atteigne partout où cela est nécessaire dans le minimum de temps possible. «Nous recevons maintenant une demande de tous les coins du pays et je tiens à réitérer l’engagement des chemins de fer envers le service.»

Haryana a reçu samedi son premier et deuxième «Oxygen Express» transportant 79 MT d’OVM dans cinq pétroliers et le troisième transportant 30,6 MT d’OVM dans deux pétroliers est déjà parti d’Angul et est actuellement en route pour Haryana.

Le Madhya Pradesh a reçu vendredi son deuxième “ Oxygen Express ” transportant 70,77 MT d’OVM à Jabalpur et Sagar depuis Bokaro et le troisième “ Oxygen Express ” à Jabalpur transportant 22,19 MT est en route depuis Rourkela et devrait atteindre Jabalpur d’ici ce soir.

L’Uttar Pradesh recevra son huitième «Oxygen Express» actuellement en route de Bokaro transportant 44,88 MT d’OVM dans trois pétroliers. L’État a reçu jusqu’à présent environ 355 MT d’OVM. Telangana recevra également son premier «Oxygen Express» qui est actuellement en route depuis Angul avec 124 MT LMO. Telangana commencera bientôt à recevoir son Oxygen Express.

Les chemins de fer ont converti 4 176 autocars en installations d’isolement et de quarantaine. Delhi a reçu 75 autocars (50 à Shakurbasti et 25 à Anand Vihar avec un total de 1200 lits. Nandurbar (Maharashtra) a reçu 24 autocars avec 378 lits, Bhopal a 40 autocars avec 640 lits, Tihi à Indore a 22 autocars avec 320 lits.

