La bouée de sauvetage de West Ham offrira à Arsenal une chance de se venger

West Ham a été désigné comme un point d’atterrissage potentiel pour un attaquant d’Arsenal dont la carrière dans le nord de Londres touche à sa fin décevante, selon un rapport.

Les Hammers sont devenus de plus en plus forts dans le deuxième passage de David Moyes en tant que manager. Ils ont affiché une maturité bien au-delà de leurs années sur la scène européenne la semaine dernière avec une performance tout à fait professionnelle au Dinamo Zagreb.

Une défaite déchirante en championnat contre Man Utd a suivi. Mais comme tous les bons clubs s’efforcent de le faire, Jambon occidental est immédiatement remonté sur le cheval et a largué les Red Devils de la Coupe EFL mercredi soir.

L’avenir du club semble prometteur, même si une seule blessure à Michail Antonio pourrait les ramener sur terre.

West Ham déploie Jarrod Bowen ou Andriy Yarmolenko comme faux neuf quand Antonio est absent. C’est un scénario loin d’être idéal pour une équipe qui espère remporter l’argent cette saison.

En tant que tel, 90 minutes rapportent que West Ham – avec ses rivaux londoniens Crystal Palace – sont dans le mix pour Arsenal tueur à gages Alexandre Lacazette.

Le Français, 30 ans, est dans l’année de son contrat aux Emirats. La signature du record du club n’a jamais atteint les sommets espérés par les fans d’Arsenal, bien qu’il reste une source constante de buts lorsqu’il figure régulièrement.

Mais toutes les 90 minutes, il semble de plus en plus improbable qu’un renouvellement de contrat soit proposé. Ils affirment que des “pourparlers” entre Arsenal et l’équipe de Lacazette ont “eu lieu”. Cependant, ni le club ni le joueur ne semblent « désireux » de conclure un accord.

Une sortie à l’étranger pourrait se concrétiser. En effet, Lacazette sera libre de négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers dès janvier. Un retour à Lyon est théorisé, alors que L’Atletico Madrid s’est révélé être dans le cadre plus tôt cette semaine.

Mais c’est un déménagement à West Ham qui est le plus intrigant. Les Hammers ont clairement besoin d’un soutien fiable pour Antonio. Et contrairement à Arsenal, West Ham a du football européen à offrir.

Une autre plume dans le plafond de l’accord potentiel vient de la position personnelle du joueur. Il est décrit comme étant « ouvert » à rester dans la capitale. De plus, vendre à West Ham en janvier permettrait de récupérer des frais plutôt que de le perdre à l’étranger pour rien l’été prochain.

Proposition d’échange d’Arsenal contre le plan de Tottenham de torpille ?

Pendant ce temps, Arsenal serait sur le point d’offrir à la Juventus un accord d’échange qui pourrait aider les deux clubs à résoudre les problèmes à moyen terme – mais leurs efforts pourraient mettre un frein aux plans de Nuno Espirito Santo pour Tottenham.

Selon le Daily Express, Arsenal pourrait offrir Granit Xhaka à la Juventus pour l’aider à résoudre l’un de ses gros problèmes. La formation turinoise a connu un début de saison lamentable et occupe actuellement la 13e place, n’ayant remporté qu’un seul de ses cinq premiers matchs.

Et l’un de leurs principaux problèmes a été leurs luttes au centre du parc. En effet, le milieu de terrain offensif Aaron Ramsey a été invité à remplacer le milieu de terrain défensif.

Il n’est donc pas surprenant de voir Calciomercato suggérer que la signature d’un nouveau milieu de terrain défensif est l’une des priorités de Massimiliano Allegri en janvier.

Cependant, avec des finances serrées, ils peuvent avoir besoin d’explorer un éventuel accord de swap pour financer l’accord. Et selon le rapport, les deux clubs pourraient envisager d’échanger des joueurs avec Weston McKennie aller dans l’autre sens.

