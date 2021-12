Après des semaines d’inquiétude pour les scientifiques et le public face à sa croissance incessante, les premiers signes d’un ralentissement d’Omicron auraient commencé. Bien que les admissions à l’hôpital continuent d’augmenter, certains experts pensent que les cas au Royaume-Uni pourraient avoir culminé car ils sont restés en grande partie inchangés en six jours. Hier, 90 629 cas ont été signalés, soit une baisse de 1 115 par rapport à la veille, ce qui peut indiquer un retournement de tendance.

Les taux de cas seraient également rassurants dans les zones à forte vaccination, ce qui montre l’impact de la campagne de rappel.

Le nombre de personnes qui se retrouvent à l’hôpital après avoir été testées positives pour Covid est tombé à l’un des points les plus bas de toute la pandémie, avec seulement 1,95 % d’admissions.

La seule fois où il a baissé, c’est lorsqu’il a atteint 1,8 pour une journée à la mi-juillet. En décembre dernier, il atteignait 12 pour cent.

Il est encore trop tôt pour annuler la possibilité d’un verrouillage, mais les experts auraient été rassurés.

Le professeur James Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute, a déclaré: «Nous savons qu’un omicron pour 1 000 infections entraînera beaucoup moins de décès et d’hospitalisations que l’onde alpha.

« Il est très probable en raison de l’immunité des rappels, des vaccins et des infections antérieures que le nombre de maladies graves pour 1 000 infections sera inférieur au delta.

« Ce que nous ne savons pas, c’est s’il y a tellement de cas que même avec un taux de maladie grave plus faible pour 1 000 infections, nous nous retrouvons toujours en difficulté. »

Londres est le cas étrange – il y a eu une légère augmentation du ratio de cas hospitaliers depuis le 8 décembre.

Les médecins et les dirigeants de la confiance du NHS se sont souvent plaints ces derniers jours que la grande majorité des patients Covid hospitalisés à Londres ne sont pas vaccinés.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré : « Il ne s’agit pas entièrement d’une épidémie de non vaccinés, mais il est certain que les faibles taux de vaccination dans certaines régions contribuent à alimenter l’épidémie dans plusieurs domaines, à la fois dans les infections chez les non vaccinés mais également des taux d’infection élevés provoquant des infections par percée chez les vaccinés.

« Il est certain qu’une grande partie de la pression exercée par les maladies graves sur les services de santé provient de l’infection chez les non vaccinés. »

Carl Heneghan, professeur de médecine factuelle à l’Université d’Oxford, a déclaré que les cas pourraient avoir » culminé » le 15 décembre.

Il a ajouté : « Je pense que les cas vont encore augmenter, mais ce nombre semble s’être stabilisé. Nous devrions avoir une meilleure idée d’ici jeudi.

Il est clair maintenant que le modèle de la UK Health Security Agency suggérant que les cas d’omicron doublaient tous les deux jours ne s’est pas réalisé.

Cela survient alors que le Premier ministre Boris Johnson a exclu hier soir l’introduction de nouvelles règles Covid avant Noël, affirmant que les données ne soutenaient actuellement pas de mesures supplémentaires.

Il a déclaré: « Compte tenu de l’incertitude persistante sur plusieurs choses – la gravité d’Omicron, l’incertitude sur le taux d’hospitalisation ou l’impact du déploiement du vaccin ou des rappels, nous ne pensons pas aujourd’hui qu’il existe suffisamment de preuves pour justifier un durcissement mesures avant Noël », a-t-il déclaré dans un message télévisé.

« Naturellement, nous ne pouvons exclure d’autres mesures après Noël – et nous allons garder un œil constant sur les données, et nous ferons tout ce qu’il faut pour protéger la santé publique. »

Et M. Johnson pourrait être amené à exclure de nouvelles restrictions si l’hospitalisation reste sous contrôle.