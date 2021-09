La boulangerie Lidl tant désirée est de retour : faire du pain maison, des biscuits, de la pâte à pizza, de la confiture et du yaourt | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’un des appareils phares de Lidl est de retour. Dans le bazar en ligne de la chaîne allemande, la boulangerie est à nouveau en vente, un appareil très polyvalent avec lequel vous pouvez non seulement faire du pain fait maison, mais aussi des génoises, de la pâte à pizza ou même de la confiture et du yaourt.

Les appareils Lidl sont très appréciés des consommateurs. Sous la marque blanche SilverCrest, la chaîne allemande a lancé toutes sortes d’appareils, et parmi eux, on trouve de gros best-sellers, comme la friteuse sans huile 9-en-1 ou le mannequin de repassage.

Maintenant, un autre des appareils les plus recherchés de Lidl est de retour dans le bazar en ligne de l’entreprise. On parle de la boulangerie, l’électroménager qui a triomphé pendant le confinement et qui se distingue par sa polyvalence. Son prix reste le même, 49,99 euros, bien inférieur à celui des autres modèles disponibles sur le marché.

Boulangerie Lidl Non seulement il vous permet de faire du pain maison, mais il vous offre également bien d’autres possibilités pour profiter de votre passion pour la cuisine en famille.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Cet appareil automatiser tout le processus de panification : mélanger, pétrir, fermenter et cuire au bon moment. De cette façon, vous n’avez qu’à vous soucier de sélectionner les ingrédients et de les ajouter si nécessaire.

Il a 16 programmes et 3 niveaux de grillage qui permettent de faire du pain blanc, du pain complet, du pain aux graines ou du pain sucré. Vous pouvez choisir le poids de votre pain (1 000, 1 250 ou 1 500 g) selon vos besoins, et l’appareil fait tout le travail à votre place.

Comme nous l’avons dit au début, la machine à pain Lidl est très polyvalente et vous avez la possibilité de faire bien plus que du pain. Vous pouvez également faire des biscuits, de la pâte à pâtes, de la pâte à pizza et même de la confiture ou du yaourt.. De plus, vous pouvez programmer jusqu’à 8 propres recettes.

Étant un appareil hautement souhaitable, vous devez vous dépêcher si vous ne voulez pas qu’il s’épuise. Au cas où tu serais en retard, Sur Amazon, vous pouvez trouver d’autres machines à pain pas chères :

Si vous le souhaitez, dans ce lien, vous pouvez consulter les boulangeries Amazon les plus vendues.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.