La bourse australienne va inscrire un ETF axé sur la cryptographie sur la demande «croissante» des investisseurs

BetaShares lance un fonds négocié en bourse (ETF) axé sur les actions crypto à la Bourse australienne (ASX).

Cependant, l’ETF BetaShares Crypto Innovators n’offre pas d’exposition directe aux crypto-monnaies, mais l’ETF offrira une exposition aux entreprises d’actifs numériques telles que les bourses et les opérations minières.

L’ETF vise à suivre l’indice Bitwise Crypto Industry Innovators, sous-tendant un autre ETF coté à la NYSE.

« Ce fut un processus très long », a déclaré Alex Vynokur, directeur général de BetaShares, à propos du processus d’approbation de l’ETF pour la négociation.

« Mais la demande réelle des investisseurs augmente et il est logique pour nous de leur offrir une exposition au développement le plus important depuis le lancement d’Internet. »

Alors que l’ASX hésitait à autoriser les entreprises liées à la cryptographie sur la bourse, il évalue actuellement l’adéquation des ETF liés au Bitcoin en vertu des règles AQUA qui couvrent les investissements sous-jacents, les exigences de liquidité, la transparence des prix et les qualifications de l’émetteur.

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements finalise également un processus de consultation pour explorer le potentiel des ETF cryptographiques à négocier sur la bourse locale.

Vynokur a déclaré qu’une structure d’ETF offre la protection indispensable aux investisseurs que les investisseurs n’obtiennent pas lorsqu’ils achètent des crypto-monnaies sur des sites non réglementés.

« Ce sont toutes des choses sur lesquelles les régulateurs travaillent actuellement. » « Il n’est pas nécessaire de spéculer sur la valeur de Bitcoin, d’Ethereum ou de Ripple. »

Le nouvel ETF, CRYP, se concentrera sur les sociétés de cryptographie pure et les sociétés qui détiennent des actifs cryptographiques dans leurs bilans ainsi que sur des sociétés diversifiées avec des secteurs d’activité axés sur la cryptographie.

