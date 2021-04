La bourse bat le virus

Le marché ne se soucie pas vraiment du niveau des infections, et bien qu’il y ait quelques sessions qui témoignent d’une baisse du Sensex, il est de retour aux affaires.

L’EX21 a été une année lugubre du point de vue économique, et bien que les bons bruits soient faits au sujet de la soi-disant reprise, aucun de ceux-ci n’est convaincant. Une année complète s’est écoulée et la réponse de l’État à l’infection virale a été la même: annoncer un verrouillage. Cela donne le sentiment de faire quelque chose car cela empêche tout de se produire. Mais il y a eu un facteur flamboyant en cette année de morosité et de malheur, et c’est le marché boursier.

Les nouveaux sommets atteints peuvent être difficiles à expliquer, mais il est là pour tout le monde à voir et à partir d’un niveau de 29468 en mars 2020, un gain de 70% a été réalisé. Par conséquent, alors que l’économie s’effondrait et que le virus se propageait, si l’on s’assit et investissait dans le Sensex en mars, les gains auraient été étonnants. Et ce qui est surprenant, c’est qu’il y a eu des justifications pour la même chose par les acteurs du marché, qui incluent India Inc et les experts boursiers qui nous parlent quotidiennement.

On peut soutenir que le niveau de mars 2020 était bas en raison de l’annonce du verrouillage au niveau national. Mais le Sensex s’est rétabli et a atteint le niveau de 32 400 en mai, date à laquelle le verrouillage était sévère, et la question des migrants était au premier plan. Une fois que le déverrouillage a été annoncé alors même que les cas d’infection augmentaient, le marché était imperméable à ces chiffres et a dépassé les 38000 en août, la moyenne mobile sur sept jours des infections atteignant 74000 ce mois-là. Il y a eu une sorte de stagnation nerveuse en septembre lorsque les cas ont culminé à plus de 80 000. Depuis lors, le nombre de cas a diminué et le Sensex était en moyenne de 50000 en mars, la moyenne mobile de la semaine dernière étant revenue à un nouveau sommet de plus de 60000.

De toute évidence, le nombre d’infections n’a pas grand-chose à voir avec les mouvements boursiers. Le coefficient de corrélation entre les deux variables était de +0,24, et si le niveau était bas, c’est le signe positif qui bouleverse la rationalité. Il est clair que le marché ne se soucie pas vraiment du niveau d’infections, et bien qu’il y ait quelques séances qui témoignent d’un déclin du Sensex, il est de retour aux affaires; il est tourné vers l’avenir.

Lorsque le verrouillage a été annoncé et que le marché s’est effondré, on ne savait jamais comment les choses allaient évoluer. L’indicateur rapide qui était disponible avant la publication des résultats des entreprises et des estimations du PIB était lié au recouvrement des impôts, qui était épouvantable car aucune activité ne signifiait aucun revenu pour le gouvernement. Les résultats des entreprises sont sortis en août et ceux-ci indiquaient une direction baissière. Pourtant, les marchés étaient positifs. La forte baisse du PIB n’a pas non plus entraîné de correction, et si septembre est resté plus ou moins inchangé, les esprits n’ont pas été découragés. Depuis lors, il y a eu un mouvement à la hausse qui a culminé au niveau de 50 000 en mars.

Si l’on veut essayer de rationaliser ces mouvements, il faut le replacer dans le contexte de perspectives tournées vers l’avenir. C’est là que la langue parlée par India Inc lors de l’annonce de leurs résultats et les conseils incessants donnés dans les médias sur différents secteurs et valeurs font la différence. En fait, les experts des marchés sont vraiment des teneurs de marché car ils gardent le moral et sont toujours positifs. Ceci est rationalisé par la croissance des bénéfices qui est comparée au prix et l’écart permet une augmentation des prix. Ce n’est pas seulement un phénomène indien, mais aussi un phénomène mondial, car tous les marchés boursiers ont fonctionné de la même manière. Beaucoup de bêtises concernant la forme de la reprise sont discutées, les marchés boursiers évoluent confortablement et, à la fin de la journée, les deux se renforcent mutuellement. Tout comme il y a l’explication que la reprise en forme de K ou en V est le moteur du marché, les experts de l’autre côté utilisent les mouvements du marché pour justifier l’idée que la reprise est imminente.

En Inde, au moins une partie de la hausse des indices pourrait être attribuée à la baisse des cas d’infection. Mais aux États-Unis, les marchés se sont bien comportés malgré la hausse des niveaux d’infection, deux autres facteurs ayant joué un rôle. Le premier était le résultat des élections américaines, et le second était les perspectives de croissance de l’économie qui ont été révisées à la hausse. Cela a été contemporain de la création du vaccin, qui a apporté beaucoup d’espoir et de gains sur le marché, et cette pensée est toujours le moteur des marchés partout. La deuxième vague en Europe a été assez sévère, les réponses étant similaires, des lock-out étant annoncés. Mais les marchés ont évolué.

Où ira le marché? Les résultats du premier trimestre des entreprises ont été médiocres avec des ventes et des bénéfices en baisse. Au deuxième trimestre, les ventes ont chuté mais les bénéfices ont augmenté, les entreprises ayant réduit leurs coûts, en particulier les coûts de main-d’œuvre. Le troisième trimestre a vu une croissance marginale des ventes, mais les bénéfices ont continué de grimper, ce qui a donné un sentiment de forte reprise. Le T4 sera probablement une répétition du T4 avec une meilleure croissance des ventes en raison du faible effet de base du T4FY20. Les annonces de verrouillages localisés secouent le marché mais ne changent pas vraiment de direction pendant plus de quelques séances. Le marché est davantage tiré par les chiffres de vaccination et les indicateurs à haute fréquence tels que les collectes de TPS, les PMI, les factures électroniques, etc. Par conséquent, il semble peu probable que le Sensex glisse trop pendant une période prolongée.

En fait, les résultats des entreprises seront plus que positifs au cours des deux premiers trimestres de l’exercice 22, ce qui est une bonne nouvelle pour le marché. Il y aurait des déséquilibres sectoriels car les segments des services continueront d’être durement touchés. Mais le Sensex est dominé par les actions de premier ordre dans les secteurs manufacturier et informatique.

Fait intéressant, tout au long de l’année, les marchés n’ont pas été trop enthousiasmés par les politiques gouvernementales, car la série d’annonces faites dans le cadre de la campagne Atmanirbhar Bharat a suscité une réponse indifférente. C’était la même chose avec le budget de l’Union. Par conséquent, il semble y avoir plus de confiance dans le secteur privé et les esprits animaux que dans les politiques du gouvernement, ce qui est une surprise. Mais alors, cette année, l’histoire de la bourse a été une des surprises à coup sûr!

L’auteur est économiste en chef, CARE Ratings, et l’auteur de «Hits & Misses: The Indian Banking Story». Les opinions sont personnelles

