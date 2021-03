La Bourse brésilienne approuve deux nouveaux ETF crypto en Amérique latine

La Commission brésilienne des valeurs mobilières, ou CVM, a approuvé deux ETF de crypto-monnaie cette semaine – un 100% Bitcoin et l’autre composé de cinq crypto-monnaies, en plus du Bitcoin (BTC).

Pour QR Asset Management, gestionnaire de l’ETF Bitcoin uniquement, le produit pouvait accélérer le lancement d’un produit similaire aux États-Unis, puisque la CVM, ainsi que la Securities and Exchange Commission, ou SEC, font partie de l’Organisation internationale des commissions de valeurs, ou OICV.

Les deux ETF seront négociés à la Bourse du Brésil, ou B3. Selon le Brazil Journal, deux des principales banques du pays, Itaú et BTG Pactual, ont déjà déclaré offrir l’ETF de Hashdex à leurs clients.

Le QR ETF se négociera sur le B3 avec le ticker QBTC11, tandis que celui de Hashdex aura HASH11 comme ticker. Le trading de l’ETF HASH11 devrait débuter ce mois-ci, tandis que l’ETF QBTC11 devrait débuter au T2 2021.

Dans le cas du QR ETF, l’indice utilisé pour calculer le prix du Bitcoin sera le Chicago Commodities Exchange.

Fernando Carvalho, PDG de QR Capital, société holding de QR Asset, considère ce mouvement comme une étape importante pour l’innovation sur le marché des capitaux brésilien. En communication interne avec Cointelegraph, il a déclaré:

«Notre ETF, qui sera négocié avec le symbole QBTC11, est une étape importante sur le marché brésilien. L’actif finit par agir comme une double couverture, car il s’agit d’un produit numérique et en même temps, il est négocié en dollars sur le marché mondial. Son prix n’est pas lié à d’autres classes d’actifs, ce qui signifie qu’il est de plus en plus adopté par les grands gestionnaires et investisseurs au sein de portefeuilles diversifiés. »

L’ETF de Hashdex répliquera le Nasdaq Crypto Index (NCI), un indice développé par Nasdaq et Hashdex. En septembre 2020, le Hashdex brésilien a obtenu l’approbation du régulateur des Bermudes et, avec le Nasdaq, a approuvé le premier ETF Bitcoin au monde – le Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF.

Au-delà du Brésil, le seul autre pays à avoir approuvé ses propres ETF Bitcoin est le Canada.

NCI se compose de six crypto-monnaies: Bitcoin, Ethereum (ETH), Stellar (XLM), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) et Chainlink (LINK), et est rééquilibré chaque trimestre.

La garde des actifs de Hashdex est assurée par des sociétés telles que BitGo, Coinbase, Fidelity et Gemini, qui sont toutes négociées et réglementées aux États-Unis.