La bourse brésilienne B3 prévoit d’entrer sur le marché de la cryptographie en 2022 : rapport

La seule bourse du Brésil, B3, prévoit d’entrer sur le marché de la cryptographie en 2022, a rapporté InfoMoney, citant une présentation du 10 décembre du président de B3, Gilson Finkelsztain.

B3 explore les opportunités dans les segments de la tokenisation des actifs, de la conservation des actifs numériques et de la crypto-monnaie en tant que service (CaaS), a rapporté InfoMoney. La bourse basée à San Pablo envisage également des services pour faciliter les échanges de gré à gré (OTC). et l’accès aux centres de liquidité. « Il est naturel pour nous de nous développer dans le monde non réglementé des crypto-monnaies », a déclaré Finkelsztain, qui a ajouté que B3 ne prévoyait pas d’être un échange de crypto mais de fournir des services aux commerçants de crypto. B3 prévoit de lancer un Crypto Exchange Traded Fund (ETF), bien qu’il n’ait pas établi quel indice un ETF potentiel répliquerait. Les entreprises brésiliennes ont lancé cinq crypto ETF. Le gestionnaire d’actifs cryptographiques Hashdex a lancé trois de ces produits, tandis que la société de technologie financière QR Capital a publié les deux autres. En octobre, la Banque centrale du Brésil a déclaré que B3 pourrait servir de leader de la blockchain pour le système de contrat intelligent d’un réel numérique (CBDC).