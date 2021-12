Annonces

La bourse brésilienne prévoit d’offrir des services de cryptographie l’année prochaine

AnTy14 décembre 2021

B3, la bourse du Brésil, est la dernière institution qui envisage de rejoindre la scène de la crypto-monnaie l’année prochaine.

L’échange basé à San Pablo explore les segments de la conservation des actifs numériques et du crypto-as-a-service (CaaS), a rapporté InfoMoney, citant une présentation du président de B3 Gilson Finkelsztain faite la semaine dernière.

Outre la tokenisation des actifs, B3 envisage également de faciliter les services de négociation de gré à gré (OTC) et l’accès aux centres de liquidité.

« Il est naturel pour nous de nous développer dans le monde non réglementé des crypto-monnaies », a déclaré Finkelsztain. Il a en outre déclaré que B3 ne prévoyait pas d’être un échange cryptographique, mais uniquement de fournir des services aux commerçants cryptographiques.

La bourse prévoit également de lancer un fonds négocié en bourse (ETF) crypto. Déjà, cinq ETF crypto ont été lancés au Brésil, mais B3 n’a pas établi quel indice son ETF potentiel suivrait.

Il y a quelques mois, la banque centrale du Brésil a déclaré que B3 pourrait servir de leader de la blockchain pour le système de contrat intelligent de sa CBDC, le réel numérique.

L’Allemagne et la Suisse rejoignent aussi

Cette semaine, l’Association allemande des caisses d’épargne et du Giro (DSGV) a confirmé lundi qu’elle envisageait de permettre à ses clients d’échanger des cryptos au cours du premier semestre 2022.

« L’intérêt pour les actifs cryptographiques est énorme ; le Sparkassen-Finanzgruppe le voit également », a déclaré un porte-parole de DSGV à Business Insider.

Il a ajouté que l’équipe de S-Payment, une filiale du groupe DSV spécialisée dans les services de paiement, travaille déjà sur un projet pilote pour examiner les possibilités et les risques d’un portefeuille permettant à leurs clients de stocker en toute sécurité leurs actifs cryptographiques.

Il existe également des rapports selon lesquels la banque envisage de permettre à ses clients d’acheter des cryptos directement à partir de leurs comptes courants.

Actuellement, DSGV compte environ 370 caisses d’épargne et compte une clientèle combinée d’environ 50 millions et 1,4 billion d’euros (1,58 billion de dollars) d’actifs sous gestion.

Une autre banque, la plus grande banque en ligne de Suisse, Swissquote, a fait part de son projet de créer sa propre plateforme de trading de devises numériques avant la fin du premier semestre 2022.

« Nous voulons permettre plus de trading dans diverses crypto-monnaies sur la plate-forme », a déclaré le directeur des ventes Jan De Schepper.

La banque vise à ajouter plus de crypto à son offre, y compris des pièces stables et des services de jalonnement. La banque suisse prend actuellement en charge 24 cryptos et a signalé une augmentation de plus de 1000% à 63,2 millions de francs suisses du revenu net des investissements crypto au premier semestre 2021.

Swissquote a déjà augmenté ses effectifs en réponse à la demande croissante de crypto, avec De Schepper notant: «Nos équipes de conformité et de service client ont été presque submergées par la ruée vers la crypto.»

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.