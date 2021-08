La bourse Cardax a levé 1,5 million de dollars US pour son lancement au troisième trimestre 2021

Cardax, la bourse décentralisée de Cardano, a offert de nouvelles nouvelles sur son développement. Ils ont même annoncé une date de sortie possible, grâce à une bonne levée de fonds. Ici, nous vous expliquons tous les détails à ce sujet.

Ce que nous savons sur Cardax, l’échange décentralisé de Cardano

Dans un communiqué, Cardax a déclaré que le financement soutiendrait la bourse pour opérer sur le réseau Cardano à partir de septembre de cette année. Cardax fonctionne avec le protocole EAMM et servira de plate-forme de trading pour l’écosystème Cardano.

En particulier, Cardax a une feuille de route de développement en six phases. Ces phases impliquent la création de l’interface utilisateur, de l’expérience utilisateur, de la logique du système et des « must haves », du backend, du protocole et une phase finale de test et de développement.

L’échange permet aux investisseurs de devenir des fournisseurs de liquidités et de commencer à gagner des jetons CDX. En avril, le projet Cardax a annoncé qu’il cherchait 50 000 $ pour faciliter le développement de la plateforme.

À ce moment-là, ils ont déclaré que « Le budget demandé dans le Fonds 4 (50 000 $) couvrira les coûts de mise en œuvre de la phase 1 du projet. Comme décrit ci-dessus, cette phase se concentrera sur l’interface utilisateur/UX Cardax et l’architecture du système. »

Il convient de mentionner que depuis la mise en œuvre des mises à jour du protocole Mary sur le réseau principal Cardano, le besoin d’échanges natifs sur le réseau a augmenté.

Quelques avantages supplémentaires

L’équipe Cardax prévoit de combler certains des défis et lacunes existants dans l’écosystème Cardano. La plate-forme cherche également à augmenter les cas d’utilisation de Cardano en entreprise et à accroître l’adoption dans le secteur DeFi.

Le projet développera des fonctionnalités clés, notamment la prise en charge de tout jeton Cardano natif, la négociation d’une seule transaction et les transferts de transaction unique. Cardax prévoit également de tirer parti d’un modèle avec un carnet d’ordres en conjonction avec un teneur de marché automatisé (AMM) par rapport aux bourses centralisées.

Au milieu de l’adoption croissante de Cardano, le lancement de Cardax constituera un puissant moteur de croissance de l’écosystème. Dans l’ensemble, la proposition de Cardax de fournir un moyen de connecter les parties prenantes tout en promouvant une gouvernance équitable dans la communauté Cardano. Par conséquent, nous devons garder un œil sur tout ce qui se pose désormais sur Cardax ou Cardano, car cela pourrait être innovant et intéressant.

