La Bourse du Brésil B3 envisage d’entrer sur le marché de la cryptographie

Vendredi 10 décembre, la Bourse brésilienne (B3) a présenté un plan pour entrer sur le marché des crypto-monnaies en 2022.

Comme si cela ne suffisait pas, à l’approche de la fin de 2021, les entreprises du monde entier commencent déjà à définir leurs plans pour l’année prochaine. Comme les extensions et les acquisitions.

Ainsi, l’un d’eux est la Bourse brésilienne B3, et la confirmation est venue de Gilson Finkelsztain, président de B3. Lors de l’événement « Day B3 2021 : Core Business Solid / Expansion des frontières ».

« Il est naturel pour nous de nous développer dans le monde non réglementé des crypto-monnaies. Entrez sur ce marché pour offrir des services aux commerçants de crypto-monnaie.

Ainsi, pour justifier l’augmentation de son exposition au marché des crypto-monnaies, B3 a déclaré que les bourses mondiales testaient déjà ce marché. Autrement dit, pour ne pas se laisser distancer, la bourse brésilienne mise sur les innovations mondiales pour continuer à concourir dans le secteur.

La Bourse du Brésil B3, a rendu publique sa stratégie

«Conformément à la stratégie d’intensification des efforts d’expansion et de croissance à travers de nouveaux produits et services dans le Core Business. Et sur les nouveaux fronts commerciaux au-delà du Core, B3 a modifié le format de divulgation de ses projections pour refléter cette stratégie, séparant les dépenses entre le Core Business et les nouvelles initiatives et activités.

En particulier, B3 a rendu publique sa stratégie d’intégration des crypto-monnaies sur le marché boursier brésilien. Avec une gamme de produits qu’elle entend lancer d’ici 2022 :

Un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur des crypto-actifs. Registre des dérivés et des contrats à terme OTC. Offrir plus de sécurité et d’efficacité des services de garde.

En outre, B3 promet de développer des services d’infrastructure pour les produits cryptographiques non réglementés. Citant la crypto en tant que service, conservation et DVP, accès à la liquidité, gains d’efficacité en capital et en actifs. Aussi, la tokenisation.

Des infrastructures qui offriront

Soit dit en passant, B3 décrit quelle infrastructure il entend offrir dans chacun de ces services. Par exemple, en tokenisation, B3 se fixe pour objectif de faciliter la digitalisation des actifs, d’améliorer leur répartition. Pour cela, la Bourse brésilienne B3 souhaite offrir un accès à des centres de liquidité, pour simplifier le chemin vers un marché fragmenté, mondial et 24h/24 et 7j/7.

B3 vise l’expansion avec les crypto-monnaies d’ici 2022. Source : B3 Day 2021

En fait, bien que peu de détails aient été fournis sur ses plans et quand il sera disponible sur la plate-forme. B3 entend offrir une large gamme de services destinés au marché institutionnel réglementé. Montrer que le marché des crypto-monnaies est une réalité sur le marché financier traditionnel.

En guise de clôture, selon la Bourse brésilienne B3, il est nécessaire de surveiller et de s’adapter aux nouveaux temps du marché financier.

Je dis au revoir avec cette phrase d’Oliver W. Holmes : « Ne mettez pas votre intérêt en argent, mais mettez votre argent en intérêt.

