La bourse latino-américaine Buda.com annonce l’incorporation du stablecoin USD Coin à sa liste commerciale

Désormais, les utilisateurs de Buda.com peuvent échanger des pièces en USD contre de la monnaie fiduciaire ou d’autres crypto-monnaies via la plate-forme.

La bourse chilienne qui opère dans plusieurs pays d’Amérique latine, Buda.com, a annoncé aujourd’hui l’incorporation du stablecoin USD Coin (USDC) à sa liste commerciale, afin que les utilisateurs puissent désormais effectuer des opérations d’achat / vente et d’échange avec ledit monnaie numérique.

Buda.com ajoute USD Coin à sa liste commerciale

Cela a été annoncé par l’équipe de Buda.com dans une série de vidéos publiées sur leurs canaux officiels, où ils soulignent que l’incorporation de l’USDC à son catalogue commercial vise à offrir aux utilisateurs un nouvel outil qui n’est pas affecté par la volatilité comme d’autres numériques. devises proposées via la plateforme.

Suite à l’annonce faite par l’équipe Buda.com, QuotidienBitcoin a constaté que la monnaie est déjà disponible pour les opérations commerciales avec des pesos chiliens, des pesos colombiens, des soles péruviens et des pesos argentins, bien qu’à l’heure actuelle, celles-ci ne puissent être effectuées que via l’interface « Vista Trader ». Il est également possible d’utiliser l’USDC pour échanger contre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH).

Choisir l’USDC

Dans une interview menée exclusivement par l’équipe DiarioBitcoin, le directeur national de Buda.com pour la Colombie, Alejandro Beltrán, a partagé quelques données supplémentaires concernant le choix de l’USD Coin comme premier stablecoin à être incorporé dans leur catalogue commercial.

À cet égard, Beltrán a souligné que la bourse effectuait déjà les recherches respectives et surveillait le prix des principales crypto-monnaies depuis plusieurs mois. En réponse au besoin d’une alternative à la volatilité et à la stagnation présentes dans ces derniers, ils cherchaient une option au-delà des pesos colombiens ou d’autres monnaies locales qui opèrent dans la région, arrivant précisément à l’idée d’incorporer un stablecoin.

Face au choix de l’USD Coin parmi ceux disponibles sur le marché, Beltrán a commenté :

«Après plusieurs mois, nous avons commencé à examiner quelles pourraient être les pièces stables dont le support réel pourrait être audité, testé et qui avaient un très bon potentiel de croissance. Au final, nous avons trouvé USD Coin, dont les deux principales sociétés sont dûment réglementées aux États-Unis, dont le support du panier d’actifs est prouvé à 100%, et nous pensons que c’est une bonne alternative car elles projettent une croissance assez forte. Nous pensons que c’est une très bonne alternative pour les utilisateurs qui souhaitent non seulement se protéger dans un indice qui réplique le dollar, mais peuvent également développer d’autres types de services pouvant être étendus grâce à l’utilisation d’un dollar transnational via un jeton ».

Concernant la possibilité d’incorporer d’autres crypto-monnaies, en particulier des pièces stables, Beltrán a indiqué qu’ils mesureront d’abord la réceptivité envers l’USDC par les utilisateurs bien qu’ils aient de très bonnes attentes quant à son avenir. Il a également ajouté qu’il n’était pas prévu dans l’immédiat d’ajouter une autre pièce de ce type, bien que cela soit principalement soumis aux demandes des utilisateurs de la plateforme.

