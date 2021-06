La Bourse n’a pas de risque de bulle, malgré l’avertissement de la RBI

Le segment Future & Options, dont le chiffre d’affaires est plusieurs fois supérieur à celui du marché au comptant, est extrêmement robuste

Par Vijay Bhushan

La Reserve Bank of India (RBI) a mis en garde contre la formation d’une bulle sur le marché boursier, alors que l’écart entre la croissance économique réelle et les prix des actifs tendus se creuse, mais l’observation peut être farfelue et ne pas refléter les réalités du marché à l’heure actuelle. Alors que la RBI peut avoir accès à beaucoup plus d’informations et de données à ce sujet, et que les marchés financiers ont connu des krachs soudains et violents au cours des 40 dernières années au moins, ce n’est pas la situation aujourd’hui.

Une bulle boursière apparaît lorsque la cupidité dépasse de loin la peur. Aujourd’hui, alors que les gens entrent sur le marché, il y en a encore un grand nombre qui ont peur. La peur qui envahit leur esprit est de savoir ce qui pourrait arriver si le pays entrait dans la troisième vague de la pandémie de COVID19, qui devrait être plus meurtrière que la deuxième vague. Par conséquent, ces personnes craintives auraient soit vendu leurs actions, soit décidé de ne pas investir dans les marchés boursiers.

D’un autre côté, si le marché chute encore de 10 à 15 %, cela donnerait aux gens la possibilité d’entrer sur le marché. Les taux d’intérêt des instruments de dette, qui sont à leur plus bas historique, incitent également les gens à prendre des risques et à acheter des actions pures ou à investir dans des FCP actions. Les investisseurs de détail qui sont intervenus pour la première fois au cours de la dernière année dans le même segment ont réalisé de meilleurs rendements que ceux qui ont investi dans les dépôts bancaires.

Par ailleurs, le segment Future & Options, dont le chiffre d’affaires est plusieurs fois supérieur à celui du marché au comptant, est extrêmement robuste. Dans le cas où une entité qui a une vision négative du marché ou d’une action spécifique, elle peut vendre à blanc dans ce segment F&O. Par conséquent, toutes les actions du segment F&O reflètent la perception des acteurs du marché.

Par conséquent, les chances de formation d’une bulle boursière sont assez minces. Ce n’est certainement pas pour les raisons énumérées par la RBI dans son rapport annuel.

Au contraire, le plus gros problème sur les marchés financiers découlera des défauts de crédit et des mesures politiques spontanées prises pour résoudre ces problèmes. La décision de réduire à zéro les obligations perpétuelles de Lakshmi Vilas Bank et Yes Bank est un exemple d’une telle action instinctive. Cette décision de la RBI a complètement ébranlé la confiance des investisseurs particuliers dans les obligations perpétuelles. Aujourd’hui, avec des défauts de paiement même dans les banques coopératives privées, les gens se demandent où garer leur épargne durement gagnée. C’est une demande à la RBI de se concentrer sur cette question brûlante.

(Vijay Bhushan est l’ancien président de la bourse de Delhi. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

