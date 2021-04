La bourse numérique allemande listera le litecoin physique ETP

ETC Group, basé à Londres, la société chargée de lister le premier produit crypto négocié en bourse sur la bourse numérique allemande Xetra, proposera une nouvelle cotation pour Litecoin.

Dans une annonce faite aujourd’hui, le groupe ETC a déclaré que sa crypto-monnaie échangée en Litecoin physique, sous le symbole ELTC, serait lancée sur Deutsche Börse Xetra le 14 avril. Selon la société, le produit négocié en bourse, ou ETP, sera le premier produit Litecoin (LTC) en bourse après l’approbation de l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière, ou BaFin.

«L’incertitude économique actuelle a souligné l’attrait des actifs cryptographiques pour les investisseurs car ils offrent des opportunités de diversification par rapport aux actifs traditionnels tels que les actions et les obligations, et de solides qualités de couverture contre l’inflation», a déclaré Bradley Duke, PDG du groupe ETC. pendant un certain temps, alimentant la demande d’alternatives telles que les crypto-monnaies. »

Il ajouta:

«Contrairement aux précédents rallyes des crypto-monnaies, l’actuel est le premier à être soutenu par des investisseurs particuliers et institutionnels, ce qui en fait le moment idéal pour lancer ELTC.»

Le Litecoin ETP du groupe ETC représente la troisième crypto-monnaie négociée en bourse du groupe l’année dernière. En juin, la société a répertorié un ETP Bitcoin sur Xetra, suivi d’un ETP Ether le mois dernier. La société a rapporté que son ETP Ether avait échangé plus d’un million de dollars au cours de sa première semaine en bourse, tandis que l’ETP Bitcoin aurait atteint plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion.

Un ETP n’est pas tout à fait la même chose qu’un fonds négocié en bourse ou ETF. Lorsque le groupe ETC a lancé son Bitcoin ETP l’année dernière, il a déclaré qu’il «échangeait du Bitcoin via une structure ETP», ce qui ne correspond apparemment pas à la définition d’un ETF dans l’Union européenne, car il s’agit d’un instrument à actif unique.

En tant que neuvième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de plus de 20 milliards de dollars, Litecoin a attiré l’attention de certaines sociétés d’investissement avec Bitcoin et Ether. Bien que le groupe ETC serait le premier à proposer une cotation pour un ETP Litecoin physique, CoinShares a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il listerait son ETP LTC à la SIX Swiss Exchange.