La bourse OKEx répertorie DAO pour le trading au comptant; Offre une foule de récompenses

L’échange de crypto-monnaie basé aux Seychelles, OKEx, a répertorié DAO, le jeton natif du réseau DAO Maker. La bourse a publié cette nouvelle par le biais d’une annonce officielle le 14 avril, notant que la pièce serait ajoutée à ses marchés au comptant. Les dépôts DAO auraient commencé à 8h00 UTC et le trading au comptant pour la paire DAO / USDT a commencé deux heures plus tard à 10h00 UTC. Concernant les retraits, OKEx a l’intention d’ouvrir cette fonctionnalité le 15 avril à 10h00 UTC.

Expliquant la décision d’inclure DAO, OKEx a déclaré que DAO Maker Network offre aux startups une plate-forme technologique de croissance et un cadre de financement. En outre, le réseau réduit les risques pour les investisseurs car il englobe des produits et services B2B et B2B2C, tels que le financement de la conformité et la gestion d’actifs, entre autres.

Cette liste présentera les solutions $ DAO et DAO Maker à la communauté OKEx de plus de 20 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays, accélérant ainsi l’adoption mondiale de notre cadre de financement et de nos technologies de croissance. 2/3 – DAO Maker (@TheDaoMaker) 14 avril 2021

DAO Maker a ajouté que la liste était un grand pas en avant vers les objectifs d’expansion mondiale de son écosystème. Ils croient que cette décision contribuera à favoriser l’adoption de leurs produits tout en adhérant à leur mission de permettre la création de richesse pour quiconque dans le monde.

La chance de gagner une Tesla Model Y parmi d’autres cadeaux

Pour commémorer la liste des DAO, OKEx a indiqué qu’elle offrirait diverses récompenses aux membres de la communauté qui déposent ou échangent des DAO. Il s’agit notamment d’un Tesla Model Y, de 10 smartphones iPhone 12 et d’un DAO d’une valeur de 29100 £. L’échange a l’intention de donner ces cadeaux entre le 14 avril à 8h00 UTC et le 21 avril à 8h00 UTC.

Composée de trois phases, la promotion exige que les participants accomplissent des tâches spécifiques. La première consiste à partager un quiz pour remplir un quiz pour avoir une chance de participer au tirage au sort pour une cagnotte DAO d’une valeur de 7300 £. La deuxième étape consiste à participer à un défi de dépôt pour participer à une cagnotte composée de 7300 £ de DAO et de 10 smartphones iPhone 12. Le défi final exigera que les utilisateurs échangent DAO pour rejoindre un cadeau qui pourrait inciter un membre de la communauté à repartir avec 14 500 £ de DAO et un Tesla Model Y.

Cependant, la bourse a averti que le trading de DAO impliquait un risque important, ce qui pourrait entraîner la perte de capital des traders. OKEx a continué à exhorter ses utilisateurs à s’assurer qu’ils comprennent les risques encourus et à négocier en fonction de leur niveau d’expérience et de leurs objectifs d’investissement.

