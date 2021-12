La bourse sud-coréenne suspend les retraits vers des portefeuilles externes, le gouvernement Tendre la main à Apple et Google

L’un des quatre échanges de crypto-monnaie réglementés en Corée du Sud, Coinone, a annoncé qu’il n’autoriserait plus les retraits vers des portefeuilles externes non vérifiés à partir du 24 janvier 2022.

Si les utilisateurs de Coinone souhaitent retirer leurs actifs cryptographiques vers un autre portefeuille numérique, ils devraient enregistrer leur adresse de portefeuille auprès de l’échange, « conformément au respect de l’obligation du système de vérification du client », a-t-il déclaré.

Ces portefeuilles externes comprennent à la fois des portefeuilles chauds et froids proposés par des tiers. Étant donné que les portefeuilles comme Ledger et MetaMask ne nécessitent pas de KYC (connaître vos informations client), les utilisateurs de Coinone ne pourront pas retirer leurs fonds vers ces portefeuilles. Mais les portefeuilles de garde proposés par d’autres bourses sont vérifiables par Coinone.

« Il est impossible d’enregistrer une adresse de portefeuille qui ne peut pas vérifier les informations d’identité. »

L’échange a pris cette décision pour s’assurer que les clients de Coinone n’utilisent pas la crypto pour des activités illégales. En tant que tels, ses utilisateurs sont tenus d’enregistrer leurs portefeuilles en soumettant des informations telles que le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone pour retirer des fonds.

Restriction supplémentaire sur les jeux P2E

Le gouvernement sud-coréen a également commencé à bloquer la sortie de jeux à gagner (P2E), selon un rapport local.

Les régulateurs ont également demandé aux géants de la technologie comme Apple et Google de bloquer ces applications sur leur App Store et Play Store respectivement. Ils ont récemment renforcé la surveillance des jeux blockchain.

Le comité de gestion des jeux (GMC) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a récemment envoyé une lettre officielle aux opérateurs de jeux pour bloquer la distribution nationale de ces jeux.

La distribution de jeux P2E en Corée est interdite par la Game Commission sur la base de l’« interdiction des prix » de la loi sur la promotion de l’industrie du jeu. En vertu de la loi, le prix gagnant est plafonné à 10 000 won coréens (8,43 $).

Cette année, nous avons assisté à une augmentation de la popularité des jeux P2E, comme Axie Infinity, dans les économies émergentes. Fait intéressant en Corée du Sud, six de leurs dix actions les plus performantes de l’année appartiennent soit à la catégorie des jetons non fongibles (NFT), soit au métaverse.

Les sociétés de jeux nationales du pays ont également publié leurs jeux mobiles P2E, mais le gouvernement leur a demandé d’être bloqués par les fournisseurs de services.

Les sociétés de jeux vidéo ont également commencé à contre-attaquer. SkyPeople, le développeur de ‘Five Stars for Clayton’ dont la cote a été annulée, a remporté le procès en injonction contre la décision administrative reçue du Game Board en juin. Ainsi, jusqu’à ce que le procès soit réglé, le jeu peut être distribué.

En Corée du Sud, les jeux doivent obtenir une classification par âge du GMC avant leur distribution nationale. S’ils sont distribués via d’autres magasins d’applications, comme ceux de Google et Apple, ils peuvent s’évaluer eux-mêmes. GMC a déclaré dans un communiqué,

« Il est raisonnable d’empêcher les jeux P2E d’obtenir une classification par âge en vertu de la loi actuelle, car les récompenses en espèces dans les jeux peuvent être considérées comme des prix. »

Le comité des jeux a décidé d’annuler plus de 15 jeux blockchain cette année. Le GMC appelle ces jeux P2E « jeux spéculatifs pour gagner de l’argent ».

Cependant, l’industrie du jeu s’oppose fermement à la décision du gouvernement et souligne la tendance mondiale à la croissance des jeux P2E. Un responsable de l’industrie du jeu a déclaré :

« S’il n’y a pas de base légale pour les jeux blockchain, le chaos continuera jusqu’à ce que la décision du tribunal sur le premier procès connexe, » Five Stars for Clayton « , soit rendue. »

Le mois dernier, Kim Gyu-Cheol, président du GMC, a précisé qu’ils n’interdisent pas les jeux blockchain ou les nouvelles technologies telles que NFT, mais uniquement ceux utilisant le modèle P2E.

« La loi sur la promotion de l’industrie du jeu, contrairement à d’autres lois promouvant la culture, est établie pour empêcher la spéculation. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.