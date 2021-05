La bouse de vache peut-elle guérir Covid-19? Voici ce que les experts ont à dire

Les médecins ont mis en garde contre cette pratique en disant qu’il n’y a aucune preuve scientifique prouvant que l’application de bouse de vache sur le corps peut guérir Covid-19. (Source de la photo: .)

Alors que la deuxième vague d’infection à coronavirus continue de ravager le pays, certaines personnes répandent de la bouse de vache sur leur corps pour conjurer Covid-19. Récemment, une vidéo du Gujarat, qui est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux, a montré des personnes appliquant de la bouse sur leur corps.

Gautam Manilal Borisa, qui travaille en tant que directeur associé dans une société pharmaceutique, estime que cela l’a aidé à se rétablir après avoir été testé positif au Covid-19 lors de la première vague. «Même les médecins viennent ici. Leur conviction est que cette thérapie améliore leur immunité et qu’ils peuvent aller soigner les patients sans crainte », a déclaré Borisa, cité par ..

Selon un rapport, plusieurs personnes auraient rendu visite au Shree Swaminarayan Gurukul Vishwavidya Pratishthanam Gaushala pour cette pratique. Le «gaushala» est situé à la périphérie de la ville d’Ahmedabad dans le Gujarat. Ces personnes appliquent des mélanges de bouse de vache et d’urine sur leur corps et la laissent sécher. Pendant ce temps, ils embrassent et honorent les vaches et pratiquent le yoga. Après cela, ces hommes nettoient la bouse de vache sur leur corps avec du lait ou du babeurre.

Cependant, les médecins ont mis en garde contre cette pratique en disant qu’il n’y a aucune preuve scientifique prouvant que l’application de bouse de vache sur le corps peut guérir Covid-19. En fait, ils ont averti qu’une telle pratique pourrait entraîner une explosion du nombre de cas de champignons noirs.

अब इस पर हँसे या रोएं… pic.twitter.com/NJIbiXmSoX – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 12 mai 2021

Le Dr Gyan Bharti – pneumologue, Columbia Asia Hospital, Ghaziabad – a déclaré qu’il n’y avait aucun fondement dans la réclamation. «Le traitement de Covid-19 est symptomatique et le seul moyen de rester en sécurité est de suivre un comportement approprié à Covid, c’est-à-dire de porter correctement des masques, de se laver les mains à intervalles réguliers et de respecter les normes de distanciation sociale», a déclaré le médecin cité par The Indian. Express.

Le Dr Vikas Maurya – directeur, pneumologie, Hôpital Fortis, Shalimar Bagh – a déclaré que la pratique peut entraîner l’apparition d’une infection fongique noire. «La bouse de vache ne peut pas guérir Covid. C’est totalement trompeur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.