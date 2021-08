La boutique officielle Xiaomi au Portugal accepte les paiements en Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies

Pour Hannah Perez

Le magasin officiel de téléphones portables Xiaomi, Mi Store Portugal, adopte les paiements avec des crypto-monnaies. D’autres sites ou même d’autres grands fabricants du marché suivront-ils ?

***

Les fans des smartphones populaires Xiaomi peuvent désormais acquérir les produits de cette marque en payant avec des crypto-monnaies au Portugal.

Mi Store Portugal, la boutique officielle du fabricant chinois d’équipements électroniques Xiaomi dans ce pays, a annoncé ce jeudi qu’il a commencé à accepter les paiements avec des devises numériques. Le magasin a rapporté la nouvelle via son site officiel et également via son Facebook, selon U.Today.

Désormais, les achats dans Mi Store Portugal sont plus inclusifs et complets car vous pouvez acheter vos appareils préférés en utilisant la crypto-monnaie de votre choix ou celle qui vous favorise le plus, comme Bitcoin, Ethereum, Tether, Dash ou Token Utrust. Incroyable, non ?

BTC, ETH, USDT et autres sont acceptés

La mesure permet maintenant que les produits électroniques de Xiaomi, tels que les smartphones et les articles ménagers, puissent être achetés via des devises numériques telles que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) et Dash. Selon un communiqué, le nouveau pari du magasin est réalisé grâce à une alliance avec le processeur de paiement en crypto-monnaie, Utrust, basé au Portugal.

Dans le cadre du partenariat, le magasin a également permis les paiements dans le jeton natif d’Utrust, appelé UTK.

Pedro Maia, responsable du marketing de Mi Store Portugal, a commenté l’initiative selon laquelle Xiaomi, actuellement l’un des fabricants les plus importants du marché des smartphones, a décidé de faire un pas vers l’adoption des monnaies numériques dans le cadre de ses efforts pour remplir sa devise. d’offrir « l’innovation pour tous ».

Nous sommes une marque technologique, innovante et disruptive. C’est pourquoi nous voulons toujours avoir une longueur d’avance. Nous voulons donner à tous les vrais geeks de la technologie la possibilité d’acheter leurs appareils préférés avec ce qui est actuellement « l’argent le plus chaud ».

Xiaomi fait sa place sur le marché

Depuis sa création en 2011, Xiaomi s’est rapidement développé pour devenir l’un des plus grands fabricants de smartphones au monde. Une étude du cabinet Canalys a révélé que l’entreprise se positionne comme le deuxième constructeur en part de marché, juste après Samsung et au-dessus d’Apple.

Plus récemment, les données des analystes de Counterpoint Research ont classé la société comme le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, dépassant Samsung. Selon la firme de données, Xiaomi a enregistré une croissance de 26% qui, ajoutée à l’interruption que les usines Samsung ont connue au Vietnam en raison de la nouvelle vague de pandémie, a conduit l’entreprise chinoise à se hisser au premier rang.

S’il est vrai qu’Apple et Samsung pourront reconquérir la majorité du marché une fois la situation pandémique rétablie, il ne fait aucun doute que Xiaomi marque sa place et que l’adoption des monnaies numériques, même quand ce n’est qu’au Portugal, fait partie de les progrès de l’entreprise.

Pendant ce temps, les grands fabricants semblent commencer à s’intéresser aux crypto-monnaies. Samsung a lancé un portefeuille Blockchain en 2019 et a intégré l’année dernière le réseau Stellar dans son modèle Galaxie. Bien que, pour l’instant, aucun de ses magasins officiels n’ait adopté les paiements cryptographiques.

Sources : U. Today, Blazetrends, Xacata, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash