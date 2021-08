La boutique Stadia ajoute la catégorie “Enfants et famille” avec cinq nouveaux jeux

Stadia ajoutera une nouvelle catégorie à sa boutique à partir de ce vendredi 13 août qui mettra en avant les jeux familiaux actuellement disponibles pour la plate-forme de streaming, a annoncé Google dans un article de blog aujourd’hui.

La catégorie s’appelle Kids & family et présentera “des jeux adaptés à la famille et adaptés à l’âge, dont beaucoup sont basés sur des films, des émissions et des franchises préférés”, selon le message d’annonce. Cinq jeux tous publiés par Outright Games et appropriés à la nouvelle catégorie arriveront également sur Stadia ce vendredi.

Les cinq titres sont Paw Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay pour 40 $, Paw Patrol the Movie: Adventure City Calls pour 40 $, Ice Age: Scrats Nutty Adventure pour 30 $, Giganotosaurus: The Game pour 30 $ et DreamWorks Dragons Dawn of the New Riders pour 25 $.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Paw Patrol the Movie: Adventure City Calls est le dernier jeu de la franchise et sera lancé sur Stadia aux côtés d’autres plateformes ce vendredi, tandis que les abonnés Stadia Pro pourront réclamer gratuitement Paw Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay.

Google a également annoncé que le titre Stadia Makers Foreclosed sera lancé sur Stadia ce jeudi 12 août à 16 $ “pour une durée limitée”. Les abonnés Stadia Pro peuvent jouer gratuitement à Rainbow Six Siege ce week-end uniquement à partir du vendredi 13 août à 8 h 00 PT jusqu’au lundi 16 août à 4 h 00 PT.

Enfin, la société a noté que l’extension The Siege of Paris pour Assassin’s Creed Valhalla, l’un des meilleurs jeux Stadia, sortira ce jeudi pour les joueurs disposant de la passe de saison, des versions Gold ou Ultimate du jeu.