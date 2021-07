“La boxe a été le salut de ma vie”

Le salteño Ramón Hormiga Quiroga réalisera son rêve en étant l’un des cinq boxeurs nationaux de Tokyo. Le boxeur de 23 ans, qui combattra dans la catégorie mouche, de 48 à 52 kilos, s’est entretenu avec Olé sur ses débuts dans le sport, comment cela l’a aidé à arrêter de se droguer à l’adolescence et le défi de quitter la maison dans le but de grandir dans la boxe. Déjà installé au Japon, ce lundi à 5 Il fera ses débuts dans la plus haute épreuve contre l’Espagnol Gabriel Escobar Mascunano.

-Comment as-tu commencé la boxe ?

-A 14 ans dans ma ville, Oran. Mon frère m’a inculqué la pratique d’un sport et je suis allé boxer. J’ai bien aimé mais ce n’était pas si constant. Plus tard, quand à 15 ans j’ai fait mon premier combat amateur, j’ai vu que c’était bien, que le sport était mon truc et je me suis consacré pleinement. J’ai commencé à m’entraîner très dur et à 18 ans, mon entraîneur a pris contact pour que je puisse me rendre à Mendoza et m’entraîner avec Pablo Chacón. Là, il ne savait pas qui il était ; quand je suis allé voir son histoire, son parcours amateur et professionnel, j’ai remarqué qu’il était très bien placé. De plus, il est l’un des meilleurs entraîneurs d’Argentine et c’est une personne formidable. J’ai beaucoup travaillé avec lui, notamment la partie technique et défensive, donc je suis très content.

Le Salteño ne perd pas ses racines : il est parti au Japon en poncho.

-Est-ce que ton frère a aussi boxé ?

-Oui, il m’a toujours conseillé. Il savait qu’il était dans une mauvaise situation parce qu’il traînait avec de mauvais amis et prenait différents types de drogues, et il n’aimait pas ça. Il voulait que je fasse du sport pour sortir de cette position car sinon, je finirais en prison ou je ne sais pas comment. Si ce n’était pas pour lui, je ne serais pas ce que je suis maintenant et pour cela je remercie aussi beaucoup le sport, car cela m’a beaucoup aidé, cela m’a fait traverser, cela m’a fait connaître des endroits où je n’aurais jamais pensé aller pour se rendre à. J’ai aussi fixé des buts et des objectifs dans ma vie et je savais que ça n’allait pas du tout être facile, mais j’étais toujours en avant, j’ai mis de la volonté et des efforts et c’est le secret pour pouvoir continuer et devenir quelqu’un dans la vie .

-La boxe a une valeur importante dans ta vie, alors…

-La vérité est que la boxe pour moi a été le salut de ma vie. Cela m’a aidé en tant que personne à valoriser des choses comme ma famille. Cela m’a ouvert l’esprit.

Quiroga a remporté la médaille de bronze aux Jeux panaméricains de Lima 2019.

-Chacón est médaillé à Atlanta 1996, vous a-t-il donné des conseils pour ces Jeux ?

-Oui, il m’a parlé de son expérience et, quand j’ai commencé à faire partie de l’équipe nationale, je lui ai dit que mon rêve était d’aller aux Jeux olympiques, alors on a travaillé pour ça. Maintenant, son conseil était d’en profiter au maximum et de travailler très dur pour ce qui allait arriver. On fait très bien les choses avec les professeurs de l’équipe et le but est d’aller chercher la médaille.

-Pourquoi as-tu décidé d’aller à Mendoza ?

-Je voulais être boxeur et partir car il n’y avait pas beaucoup d’avenir ou de soutien dans ma ville. Heureusement, mon entraîneur a fait de son mieux pour me contacter à Mendoza et c’est ainsi que je suis arrivé à Pablo Chacón. C’était tout pour moi parce que j’ai commencé à grandir et je suis très heureux.

-J’imagine que c’était difficile de s’éloigner de ta ville.

-Oui, j’ai eu du mal à m’adapter, être seule, loin de la famille et repartir de zéro n’était pas facile, mais je connaissais le défi que j’avais et l’envie que j’avais de m’y mettre. J’avançais petit à petit et je m’y habitue. Je passe beaucoup de temps loin de ma famille, mais pour concourir oui ou oui, je dois être dans un endroit où je peux me surmener, et pour moi le gymnase de Chacón est l’un des meilleurs.

Quiroga en a profité pour prendre une photo avec Luis Scola, qui prend près de 40 centimètres.

-Comment avez-vous réussi à faire de la banque économiquement ?

-Ma famille et mes amis m’ont aidé. Là-bas, s’il avait besoin de faire un changement, comme tondre la pelouse ou peindre, il le faisait pour avoir une pièce supplémentaire.

-Quelles attentes avez-vous pour les Jeux ?

-Je veux travailler de la meilleure façon, bien me concentrer et me rendre au village olympique et me concentrer sur la compétition. Je crois que je suis qualifié pour lutter contre les meilleurs. J’ai déjà affronté les meilleurs, j’ai gagné et perdu, mais je rentre et boxe. Mon attente est donc d’arriver et d’obtenir cette médaille, quel qu’en soit le prix.

Avec le Peque Schwartzman, il est plus égal en stature.

-Comment te décris-tu en tant que boxeur ?

– Féroce. Si j’en ai besoin, je suis sur la défensive, mais surtout courageuse et intelligente.

