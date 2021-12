La boxe annonce des changements après avoir été exclue du programme olympique

Suite à la sortie de Comité International Olympique (IOC), qui a déclaré que la boxe pourrait être exclue du programme olympique de Los Angeles 2028, le Association internationale de boxe (AIB) a annoncé ce lundi dans un communiqué sur Twitter que apporter des modifications et réformer le système de notation, c’était l’objet de vives critiques pour les arrangements allégués.

regarde aussi

Le CIO a montré son mécontentement et son inquiétude face aux accusations reçues pour des corrections généralisées à la fois dans les combats olympiques et dans les événements organisés par l’AIB, c’est pourquoi, cette année, ils ont décidé laisser la fédération de côté lors de l’organisation du tournoi olympique de Tokyo. Rappelons qu’il y a déjà eu une enquête, depuis deux ans, par l’AIB elle-même.

regarde aussi

Les résultats de ladite enquête ont montré que les arbitres et les juges ont subi des pressions pour manipuler les combats olympiques en 2016, mais on ne sait toujours pas quels combats ont été « réparés » et lesquels ne l’ont pas été. « Nous n’avons rien à cacher », a déclaré le président de l’AIB Umar Kremlev lors de l’apprentissage.

regarde aussi

« Si leur culpabilité est prouvée, ils seront expulsés à vie et ils ne pourront pas assister aux combats même en tant que spectateurs« Kremlev a ajouté concernant les accusés.

Gabriel Escobar combat l’Argentin Nicanor Quiroga dans la catégorie poids mouche boxe masculine lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’..

regarde aussi

En sortant de la case du programme olympique, il a assuré : »Nous devons faire face à cela et rédiger un plan d’action qui nous a conduit à notre réintégration lors de la session du CIO de 2023 (lorsque le programme 2028 sera décidé). Nous devons continuer à améliorer notre administration. Nous avons mis en place de nouvelles formes d’administration moins de 72 heures après que le CIO nous en a informé. »

regarde aussi

Ce n’est pas la première fois que la boxe ne fait pas partie des Jeux Olympiques, puisque était absent de l’édition de Stockholm de 1912 , car -en Suède- c’était interdit car ils le considéraient comme un sport violent.

regarde aussi

La notice

» BA a changé son nom complet en « International Boxing Association » en 2007, mais a conservé son ancien acronyme AIBA, qui faisait référence à l’Association Internationale de Boxe Amateur. Le nouvel acronyme marque un nouveau chapitre dans l’histoire du sport centré sur maintenir les normes d’intégrité les plus élevées et s’assurer que chaque boxeur a une chance de se battre équitablement », indique le communiqué partagé sur les réseaux sociaux de l’Association.

regarde aussi

« Nous faisons bien plus que de grandes améliorations à certaines parties de l’IBA. Nous changeons toute notre culture de manière durable. La nouvelle IBA est prête à servir les boxeurs d’aujourd’hui et de demain, ainsi que tous ceux qui les soutiennent », poursuit-il.

regarde aussi

» L’IBA a également commencé à travailler pour définir des catégories de poids et développer un système de classification olympique, soumis à l’approbation du CIO, pour Paris 2024 », conclut-il en évoquant les prochains Jeux.

regarde aussi

Qu’est-ce que la boxe doit changer selon le CIO ?

Dans la déclaration publiée ce dimanche, le CIO a déclaré : » L’AIBA doit démontrer qu’elle a répondu avec succès aux préoccupations actuelles concernant sa gouvernance, sa transparence financière et sa durabilité, et l’intégrité de ses processus d’arbitrage et d’évaluation. »

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE