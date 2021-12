La boxe au Royaume-Uni fait face à la fermeture de janvier au milieu de l’augmentation des cas de Covid

Les spectacles de boxe de janvier sont menacés (Photo: .)

La boxe au Royaume-Uni fait face à une fermeture en janvier avec le promoteur Frank Warren révélant que le British Boxing Board of Control ne sanctionnera pas les combats le mois prochain au milieu de l’augmentation des cas de Covid.

L’organisation qui supervise la boxe professionnelle au Royaume-Uni a décidé de répéter les mesures prises l’année dernière, selon le patron de Queensberry Promotions.

Jeudi, 119 789 cas ont été enregistrés au Royaume-Uni, le nombre quotidien le plus élevé depuis le début de la pandémie.

Warren a également pris des mesures pour reporter leurs spectacles en février.

Il a déclaré à IFL TV: » Le conseil de contrôle a décidé, ils sont les seuls à l’avoir fait, mais ils ont décidé d’arrêter la boxe en janvier.

Warren a abandonné ses projets de spectacles en février (Photo: .)

« Nous avions prévu un spectacle pour janvier, nous y avons donc beaucoup réfléchi et, par conséquent, nous n’allons pas présenter de spectacles en février. Car qui sait ce qui va se passer fin janvier.

«Nous n’allons pas prendre ce risque et risquer de perdre le temps des gens et de réserver des salles que nous ne pouvons pas utiliser, nous allons donc organiser trois spectacles en mars.

« J’espère que d’ici là, nous aurons surmonté le pire. »

Chris Eubank Jr contre Liam Williams est le combat le plus médiatisé prévu pour janvier au Royaume-Uni.

L’affrontement des poids moyens, promu par BOXXER et Wasserman Boxing, devrait avoir lieu le 29 janvier à Cardiff, ayant déjà été reporté une fois après que Williams s’est blessé à quelques semaines de la date initiale en décembre.

Un certain nombre de combats très médiatisés au Royaume-Uni sont prévus pour février, notamment la confrontation tant attendue entre Amir Khan et Kell Brook avec Josh Taylor défendant ses titres super-légers contre Jack Catterall.



