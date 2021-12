La boxe comme moteur de la vie

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

La communauté nationale et mondiale de la boxe s’est jointe à la prière pour dire au revoir à José Fernando, fils de notre champion bien-aimé Erik Terrible Morales, après sa mort sensible mercredi dernier. Une famille jeune, enthousiaste et simple repose déjà en paix. Que Dieu donne à Erik et à toute sa famille une démission rapide et que le souvenir de José Fernando soit éternel…

Nous avons eu la clôture du cycle 2021 du programme Knockout : ne jetez pas l’éponge, et nous avons visité la prison de Tenango del Valle, en présence de Mtro. Rodrigo S. Martínez-Celis Wogau, secrétaire à la sécurité de l’État de Mexico.

Ce programme est le fruit du World Boxing Council et de Red Viral, dirigé par le Dr Eunice Rendón, et a été un succès absolu depuis sa création il y a sept ans. Qui consiste à mettre en place un programme d’entraînement de boxe avec accompagnement psychologique, afin de mesurer les résultats. Les champions et les anciens champions collaborent en assistant à des conférences de motivation, à des cliniques et, de cette manière, inspiration et espoir sont donnés à ceux qui sont privés de liberté.

Au cours de cet événement, la deuxième édition du livre qui porte le nom du programme a été présentée, dont l’auteur est le Dr Rendón et un serveur. Cette publication détaille les résultats du programme qui a été réalisé au Centre pénitentiaire de réinsertion sociale Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca et Tenango del Valle.

Les résultats sont accablants. Tous ceux qui y participent, vivent un changement total dans leur comportement et dans leurs relations avec leurs proches qui les attendent dehors et avec leurs compagnons à l’intérieur des prisons.

La boxe apporte discipline, ordre et dévouement. Il génère l’estime de soi, fournit la sécurité et motive à s’améliorer dans tous les aspects.

J’ai eu l’occasion de discuter avec certains des PPL (Personne Privée de Liberté), et c’était motivant de comprendre comment ce processus change vraiment leur vie. Les proches de la majorité étaient présents, et la coexistence était émotionnelle à tout moment.

Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont consacré avec passion de nombreuses heures au processus.

L’équipe d’Eunice est formidable, le staff de notre organisation dirigé par Michel Salomón et les nombreux champions qui nous ont accompagnés tout au long de ces sept années. Isaac El Tortas Bustos, Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Chiquita González et bien d’autres, qui ont fait partie intégrante de chacun des différents chapitres de cette merveilleuse expérience.

Grand combat

Devin Haney a eu un combat magnifique et a battu ce samedi, par décision unanime, qui était le champion WBC par intérim, JoJo Diaz au MGM, Las Vegas. C’était un combat divertissant, et dans la douzième année, il est déjà candidat pour être nommé Round of the Year.

Haney est prêt à affronter George Kambosos Jr., qui le week-end dernier a choqué le monde en battant le grand favori Teofimo Lopez. La possibilité que ce grand combat se déroule en Australie, patrie de Kambosos, est envisagée, ce qui serait un grand événement de caractère mondial, où toutes les ceintures de la division légère seront en jeu.

Clôture de l’année



Le week-end prochain, l’activité de combat pour le titre mondial de notre corps sera fermée, lorsque Nonito Donaire, monarque des poids coq WBC, affrontera Reymart Garballo, champion par intérim du corps, laissant ainsi le tenant du titre incontesté.

C’est un combat entre deux Philippins, où il y a une rivalité naturelle. Donaire a remporté le championnat à 38 ans et affrontera le jeune compatriote à la poursuite de la suprématie de la division.

Je me rendrai à New York pour assister au dîner annuel de la Boxing Writers Association of America (BWAA), où seront remis les prix que ce groupe décerne année après année, et ce sera merveilleux d’être là pour accompagner Eddy Reynoso. pour recevoir un prix plus.

Quel grand moment traverse ce jeune Mexicain ! Et qui consacre sa vie avec passion et dévouement à former des champions dans le gymnase et dans la vie. Félicitations Eddy !

Tu savais que…?

Don José Sulaiman aurait accompli 46 ans de sa nomination en tant que président du World Boxing Council.

Cela s’est passé le 5 décembre 1975, lors de la 13e convention annuelle de l’organisme, qui s’est tenue à Tunis, et qui a été organisée par Taieb Houichi, père de l’un de nos vice-présidents actuels, Houcine Houichi.

L’anecdote du jour

Fernando Beltrán est venu à la boxe et est entré par la porte d’entrée, grâce à son premier champion Erik Terrible Morales.

Mon père adorait Erik pour ses talents de boxeur et son cœur courageux, pour sa loyauté envers le vert et l’or.

Quand Don José parlait du Terrible, sa bouche s’emplissait d’orgueil. « Erik était le challenger officiel et il était impatient de disputer le titre, et il ne s’est pas débarrassé de Beltran ; Je l’ai appelé et lui ai demandé de me faire confiance, c’était important pour la boxe de permettre à Daniel Saragosse de combattre Joichiro Tatsuyoshi, au Japon. Et Terrible a dit : « quoi que vous décidiez et commandiez, me voici prêt. Et mon père m’a fait remarquer : « En plus, Erik, ils vont te donner un très bon fric d’appoint. Puis Morales a répondu: « Ah, eh bien je l’espère et même avec plaisir! ».

J’apprécie vos commentaires à contact@wbcboxing.com