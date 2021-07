La boxe espagnole se battra pour avoir plus de deux combattants à Tokyo

L’équipe nationale de boxe se battra dans le Paris pré-olympique, du 4 au 8 juin, pour ajouter une place de plus aux deux déjà existantes, celles signées par Gabriel Escobar (-52 kg), José Quiles (-57 kg), attendant de croiser les doigts et que la blessure au biceps que ce dernier a récemment subie n’aboutisse à rien et ne le prive pas d’un bon set-up.

Dans la capitale française, l’équipe nationale présentera une femme et trois hommes : le Tenerife Mélissa tape, le Valladolid Miguel Cuadrado, le combattant d’origine cubaine Enmanuel Reyes Pla et celui d’origine russe ‘Gazi’ Jalidov. Ce sera la finale pré-olympique, le dernier rendez-vous pour décrocher une place face aux Jeux Olympiques de Tokyo.

À partir de Fédération espagnole de boxe (FEB) ils espèrent ajouter un peu plus de place aux deux déjà existants à Paris et indiquent à MD que les deux boxeurs qui auraient pu avoir plus d’options auraient pu être Miguel Cuadrado (-75kg) et Enmanuel Reyes Pla (-91 kg), même si tout dépendra de la façon dont ils arrivent au rendez-vous parisien et quels boxeurs doivent se mesurer.

MEILLEURS RÉSULTATS DE LA BOXE NATIONALE DANS LES JEUX

1992 : 7 participants. Quarts de finale et diplôme pour Rafael Lozano et médaille d’argent pour Faustino Reyes

1996 : 1 boxeur. Rafael Lozano. Bronze

2000 : 1 boxeur, Rafael Lozano. Argent

2004 : pas de représentation

2008 : Kelvin de la Nieve. Éliminé au premier tour

2012 : Kelvin de la Nieve (premier tour) et Jonathan Alonso (premier tour)

2016 : Samuel Carmona (quarts) et Youba Sissokho (premier tour)

* La première édition que l’Espagne a des boxeurs aux Jeux Olympiques a eu lieu en 1924. En 1928, elle avait également une représentation. Puis, en 1948, 1960, et maintenant dans toutes les éditions, sauf Moscou 1980 et 2004. Jusqu’à Barcelone 1992, le meilleur résultat a été obtenu par Enrique Rodríguez Cal, 1972, bronze

Quoi qu’il arrive dans le Paris pré-olympique On peut toujours prétendre à une place de plus en se classant, même si le mieux serait de se sécuriser entre les cordes parisiennes.

Pour l’instant, avec les deux places déjà assurées, l’équipe nationale de boxe égale les deux qui ont eu lieu aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et les deux dans le Jeux Olympiques de Londres, loin des sept places obtenues dans le Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Dans cette édition, l’Espagne avait sept représentants sur le ring, avec le meilleur résultat du diplôme obtenu par Image de balise Rafael Lozano (quarts de finale) et la médaille d’argent pour Faustino Reyes.

Après les pré-olympiques, l’équipe nationale participera à un tournoi et tiendra une concentration, car « ils devront accélérer davantage. Ils peuvent faire de la compétition nationale, de la concentration à l’étranger avec plusieurs équipes, avec des combats simulés », expliquent-ils à MD du FÉV.

CATÉGORIES DE POIDS À TOKYO 2020

8 catégories de poids sont confirmées chez les hommes (par 10 à Rio de Janeiro) et 5 chez les femmes (par 3 en 2016).

POUR DES HOMMES

Voler (48-52 kg)

Plume (52-57 kg)

Léger (57-63 kg)

Poids welter (63-69 kg)

Moyen (69-75kg)

Moyennement lourd (75-81 kg)

Lourd (81-91kg)

Super lourd (+91 kg)

FEMMES

Voler (48-51 kg)

Plume (54-57 kg)

Léger (57-60 kg)

Poids welter (60-69 kg)

Moyen (69kg-75kg)

Soit le total des concurrents de 186 hommes et 100 femmes, pour un total de 286. A Rio de Janeiro il y avait aussi 286 participants en boxe, mais avec la répartition suivante : 250 hommes, 36 femmes.

