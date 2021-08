“La boxe ne me doit rien, je ne dois rien non plus à la boxe.” – Roberto Duran

On a demandé à Roberto Durán à quel point il était difficile de vivre à une époque comme celle des 4 soi-disant fantastiques (l’un d’eux était évidemment lui) et voici ses mots :

« Je vais être franc avec vous, je remercie Dieu, tout ce que je voulais, c’était acheter une maison pour ma mère. Après l’avoir eu, j’allais me retirer de la boxe parce que je n’étais pas vraiment intéressé par la boxe, mais grâce à mon entraîneur “Lead” qui m’a dit de continuer que je pouvais avoir beaucoup de maisons et beaucoup plus de choses ».

« La boxe ne me doit rien, je ne dois rien non plus à la boxe. Nous sommes tous les deux égaux, la boxe m’a donné gloire et fortune et je lui ai donné mes meilleures années. Donc aucun de nous ne se doit absolument rien ».