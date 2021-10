La boxe ouvre en grand à la Sala Razzmatazz le 14 novembre

Changement de garde-robe. Les mouvements des pieds au son de la musique la plus actuelle de la Salle Razzmatazz à Barcelone sera remplacé le 14 novembre par le délicat mouvement des boxeurs, dans le cadre d’une soirée organisée par le Club Esport Rogent et avec la participation d’une bonne partie de l’artillerie lourde de Prada galicien, qui en tant que tel revient au présent puisqu’il l’a fait pour la dernière fois en juin.

Les portes ouvriront à 18h00 et le lendemain de Noël devrait durer environ quatre heures, avec un total de 10 à 12 combats, dont trois ou quatre professionnels et les autres amateurs.

Surtout, la présence de Moussa Gholam (17, 10 KOs-0-0), qui boxera à nouveau après l’avoir fait dans le cadre de la soirée organisée au Pavelló d’Esports de la Vall d’Hebron à Barcelone à la soirée organisée par le promoteur Salle d’allumettes, dans lequel il a été imposé par KO technique à Mauro Alex Hasan Perouene.

La présence du boxeur marocain basé à L’Hospitalet de Llobregat se démarque, en attendant la fermeture d’un quatrième combattant professionnel, au-dessus des noms de Andrea lasheras et Cristian Eussé, dans lequel ce sera les débuts professionnels des deux. Ce sera une journée inoubliable pour Andrea, triple champion d’Espagne et avec une cinquantaine de combats amateurs derrière lui, ainsi que pour Cristian, vice-champion d’Espagne, avec une centaine de combats déjà disputés et qui fera également ses débuts dans le catégorie super poids plume.

