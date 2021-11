La boxe professionnelle revient à Porto Rico avec « Dale Knockout to COVID »

Qui se tiendra le vendredi 3 décembre au Rafael G. Amalbert Coliseum à Juncos

Juncos, PORTO RICO – Après environ deux ans sans présenter la boxe professionnelle sur le sol portoricain en raison des restrictions et des protocoles établis par le gouvernement à la suite de la pandémie, Universal Promotions est prêt à présenter la boxe de classe mondiale le vendredi 3 décembre à le Colisée Rafael G. Amalbert de Juncos.

« Notre dernier panneau d’affichage était en janvier 2020, sans savoir ce que nous vivrions à cause de cette pandémie », a déclaré le président d’Universal Promotions, Javier Bustillo. « L’important, c’est que nous sommes déjà de retour, et que nous venons avec force pour reprendre ce qui nous passionne. Nous sommes très reconnaissants du soutien du maire, Alfredo ‘Papo’ Alejandro, pour avoir toujours soutenu les sports portoricains et nous avoir ouvert à nouveau les portes de Juncos. Nous présenterons le retour de Jayson Vélez chez lui, où il accueillera Jean Carlos ‘El Indio’ Quintana, un jeune espoir de la lignée des champions. Comme si cela ne suffisait pas, l’ancien champion du monde de Cagüeño, Jesús Rojas, revient sur le ring en route pour obtenir une nouvelle opportunité de départ. En outre, Ellionil Colón, Edgardo Rolón, Gil Iglesias, Juan Zayas, Olajuwon Acosta et les meilleurs jeunes talents de Porto Rico. Ce sera une nuit incroyable de grands combats ».

Pour sa part, le maire Alfredo « Papo » Alejandro (deuxième de gauche à droite) s’est dit extrêmement satisfait de ramener la boxe à Juncos via Universal Promotions. «Voir à nouveau des boxeurs comme notre Jayson ‘La Maravilla’ Vélez et Ellionil ‘The Answer’ Colón se mesurer sur le ring avec des prétendants importants, est quelque chose qui nous passionne et que nous savons que beaucoup attendaient. Ce sera une carte avec d’autres belles promesses de boxe qui promet beaucoup d’émotion, nous n’avons donc pas hésité un instant à abandonner le Colisée, lorsque nous avons été approchés pour fêter la carte ici. C’est pourquoi nous invitons tous les amateurs de boxe à réserver cette date au calendrier et à acheter des billets dès maintenant », a exhorté le directeur général de Junqueño.

Dans l’équipe principale de la nuit, Jayson « La Maravilla » Vélez (29-8-1, 21KO’s), originaire de Ceiba Sur, Juncos, aura un défi important, lorsqu’il rencontrera la perspective invaincue de Mocano, Jean Carlos » El Indio” Quintana (9-0, 5KO’s), dans un match de huit rondes dans la division des poids légers.

« Je suis très heureux de me battre à nouveau chez moi, Juncos », a déclaré Vélez. «Je ne sous-estime pas Quintana, et je sais qu’il vient avec beaucoup de faim et avec une excellente préparation de la main de José Luis Trabal. Ce sont des niveaux différents, vous ne pouvez jamais comparer avec moi, mais je suis heureux de savoir que vous êtes motivé. Je dis juste que je me bats très bien en Juncos. Aux Juncos, j’ai combattu six fois et j’ai gagné les six par KO. Le 3 décembre je gagnerai mon septième, et ce sera mon septième par KO. »

Quintana, qui est le fils de l’ancien champion du monde Carlos « El Indio » Quintana, a déclaré : « Je me sens préparé et prêt à affronter un grand combattant comme Jayson Vélez. Je suis à ce niveau. Je viens montrer que c’est mon époque. Il donnera à Vélez l’occasion de dire au revoir à son peuple à Juncos, car je vais le battre à la maison ».

Dans le choc des co-stars, l’ancien champion du monde naturel du quartier Cañaboncito à Caguas, Jesús Rojas (27-3-2, 20KO), reviendra sur le ring à la recherche d’une nouvelle opportunité de disputer le titre mondial, quand il affronte le Coameño Fernando Torres (19-9-1, 11KO) dans un combat en huit rounds dans la division légère.

« Nous sommes enfin revenus à ce que nous voulions », a déclaré Rojas. « J’étais fou de pouvoir me battre à nouveau. Le 3 décembre à Juncos sera le début d’un nouveau chapitre de ma carrière. On va voir jusqu’où ça nous mène, mais j’espère avoir bientôt un nouveau titre mondial. »

Dans un duel d’invaincus et anciens membres de l’équipe nationale de Porto Rico, qui promet de garder les fans sur le bord de leurs sièges, Corozaleño Edgardo « Gardy » Rolón (5-0, 3KO’s) et Cagüeño Gil Iglesias (4-0, 4KO) entreront en collision six rounds dans la division poids plume.

« Ce sera un excellent test contre Gil Iglesias », a déclaré Rolón. « On vient ici pour travailler, pour monter sur le ring pour se battre. Ces défis sont ce qui nous fait grandir et nous amènent au prochain niveau. Ce sera une confrontation passionnante sans défaite pour les fans. Ce soir-là, je sortirai du ring avec mon record d’invincibilité ».

Pendant ce temps, Iglesias, qui est formé par Evangelista Cotto, a indiqué que « nous allons donner un grand spectacle le 3 décembre. J’aurai l’occasion de montrer qui est Gil Iglesias. J’arrive invaincu et je resterai invaincu ».

De plus, l’amoureux de la maison, le super espoir poids plume de Junqueño, Ellionil « The Answer » Colón (4-0, 2KO’s), cherchera à continuer à briller devant son peuple, ceci lorsqu’il affrontera le vétéran Bryann Pérez ..

« Je suis ravi de me battre à nouveau dans ma ville », a déclaré Colón. « Nous nous sommes préparés à faire du bon travail. J’espère le soutien de tout mon peuple de Juncos, et je vous promets un grand combat ».

Espoirs Juan Zayas (3-0-1, 3KO), Olajuwon « Rayito » Acosta (5-0, 4KO), Carmarie « Karma » Matos (1-0, 1KO), Harold Laguna (2-0, 2KO), recrue Gabriel Planell, entre autres, assistera à l’action lors de la soirée de boxe.

Les billets pour « Knockout the COVID » sont en vente sur www.fastender.mobi et/ou en appelant le 787-848-4242. L’événement sera exclusivement réservé aux personnes vaccinées.

(Photos : fourni)