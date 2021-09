La boxeuse catalane Natali Francesca cherche le billet pour les européennes à Barcelone

Tout est prêt dans le Gymnase Templum de la ville de Barcelone (Calle Entença, 113) d’accueillir la soirée complète de boxe amateur organisée par le promoteur Super prix et le Gymnase du Temple. Les fans pourront profiter d’un total de 15 combats dans différentes catégories de poids, ce qui peut être considéré comme le meilleur échauffement pour la soirée cinq étoiles qui fera à nouveau de Barcelone la capitale de la boxe. En une semaine seulement, le Pavelló d’Esports de la Vall d’Hebron sera à nouveau le cadre d’une soirée du promoteur Matchroom avec une carte attractive, au cours de laquelle la dispute de la championnat d’Europe Entrez Kerman Lejarraga et Dylan Charrat.

Mais pour ce grand jour du noble art de la boxe, il reste encore sept jours et il sera temps d’en parler, puisque l’attention se porte ce samedi au Templum Gymnasium de Barcelone, où c’est une belle opportunité pour voir le meilleur de la scène de la boxe catalane.

La pesée a eu lieu au siège de la Federació Catalana de Boxa

De tous les combats, celui qui se démarque le plus est peut-être celui qui mesure le français Natali d’iler et Eva Cantos d’Alicante. Tous deux ont donné ce vendredi 56 100 kilos et 55 500 sur la balance. Eva est une jeune boxeuse qui a fait ses débuts dans la boxe professionnelle le 24 juillet, avec la victoire aux points contre le Madrid Marisa Dominguez dans le Gymnase Rayo Vallecano. Ce ne sera pas un simple début pour Natali. Le boxeur du Club Boxa Barcelone, pour lequel il a signé en juillet dernier, aura une belle opportunité de démontrer son potentiel et sa qualité.

LES LEADERS DE LA SOIRÉE

Víctor Sánchez (Team Blanes) contre David Romero (12 onces)

Othmane Rahiovy (CBBarcelona) contre Raúl Rodríguez Ameri’s Gym)

Manuel Bueno (Équipe Xavi Urpí) contre Ayoub El Magdoub (Équipe Pepe)

Ganda Coulibaly (C. Boxa Barcelona) vs Marius Cristofor (Hook School)

Dominic García (C. Boxa Barcelona) contre Mahdi (12 onces)

Pedro Ángel (Boxa Barcelona) contre Hamza Dadaie (12 onces)

Raidel Carnajel (Team Templum) contre Adnane Elayati (profil de Lleida)

Juan Caballero (C. Boxing Viladecans) contre Marc Pascual (Boxing Factory)

Newton Yanza (C.Boxa Barcelona) contre Jordan Mayavangua (Uppercut Lleida)

Carla Cano (équipe Xavi Urpí) contre Andrea López Resina (équipe Piera)

Alex Marsal (profil de Lleida) contre Giuliano Martín (usine de boxe)

Hamza (Équipe Xavi Urpí) contre Karim (Boxe Santé)

Natali Francesca contre Eva Cantos

Dans l’optique de faire de bons débuts, le boxeur de Lérida, avec neuf combats amateurs dans ses gants, elle s’entraîne ces jours-ci avec le champion Mélanie Sorroche, et s’ils remportent la victoire, ils pourraient lui proposer de contester un championnat d’Europe.

