La boxeuse Claressa Shields défie Jake Paul d’égaler

Jeudi (30 septembre), le boxeur Claressa Shields a appelé Jake Paul et l’a défié pour un match. Notamment, Claressa Shields est la seule boxeuse de l’histoire à détenir simultanément quatre titres mondiaux majeurs dans deux catégories de poids différentes. Elle a également deux médailles d’or olympiques.

Claressa Shields a appelé Jake Paul en déclarant :

« Jake Paul entre dans un ring de boxe avec moi, il se fait défoncer ** ! Et écoutez, Jake Paul va dire beaucoup de choses. Il va dire ‘Oh, c’est une femme, je ne me battrais jamais avec une fille. C’est un perdant-perdant parce que si je la bats, je suis un batteur de femmes’ – c’est ce qu’il va dire. Eh bien, regardez, c’est la vérité : je suis une combattante décorée. Je suis le putain de roi GWOAT. Je l’ai vu faire ce post aujourd’hui avec Amanda Serrano, il a besoin de savoir que je suis le GWOAT. Moi et Amanda Serrano partageons cela parfois parce que j’ai beaucoup d’amour et de respect pour elle, mais j’ai l’impression que quand il l’a dit, il était mesquin, alors c’est juste ma parole pour lui. Je suis le GWOAT, et je l’ai été. Claressa Shields a poursuivi, affirmant qu’elle serait également prête à s’entraîner avec Jake Paul à la place… Histoire complète sur #theJasmineBRAND.com

